Migración y financiación serán temas centrales de la reunión de Clavijo con Sánchez en Lanzarote El Cabildo insular es la sede elegida para el encuentro de presidentes que tendrá lugar el próximo lunes, a las 16.30 horas

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:24 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo lunes 18 de agosto en Lanzarote aprovechando la estancia veraniega del presidente del Gobierno en la isla, encuentro en el que abordarán temas relativos a la migración, la agenda canaria o de financiación.

Desde finales de julio los dos gabinetes de gobierno trabajaban en el cierre de una fecha oficial para el encuentro, lo que se concretó este miércoles como anunció el propio presidente de Canarias en una entrevista televisiva.

Concretamente, la reunión se llevará a cabo en el Cabildo de Lanzarote a las 16.30 horas del lunes 18 de agosto. Una institución, hay que recordar, donde se llegó a valorar la posibilidad de declarar persona non grata al presidente de España a propuesta del Partido Popular (PP), moción que el Grupo Socialista logró que se cayera del orden del día del pleno insular.

En todo caso, el presidente del Gobierno veranea, como hace desde 2020, en la residencia real de La Mareta, ubicada en el municipio lanzaroteño de Teguise. Y como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, es una oportunidad única para que las autoridades canarias traten con el jefe del Ejecutivo español temas candentes para la comunidad autónoma. Y entre los temas que más preocupan a Fernando Clavijo y que pondrá en la mesa de debate se encuentra la inmigración y la gestión del traslado a la península de menores no acompañados y de peticionarios de asilo. Pero, además, también hablarán de la llamada Agenda Canaria, que en el ecuador de la legislatura se ha cumplimentado en un 65%, como reconoció el presidente canario hace unos días.

Aunque a este respecto la principal queja del Gobierno regional tiene que ver con el plan de recuperación de La Palma. En concreto, se quejó de que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma «no se han cumplido»: «Yo puedo entender la situación política, pero espero que de esta reunión y esos acuerdos salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses».

Otro asunto que preocupa es la financiación autonómica, que puede cambiar en perjuicio de comunidades como la canaria si Cataluña se viera beneficiada. La postura de Canarias es bien clara: se opone a la financiación singular de Cataluña. Fernando Clavijo lo ha expresado en más de una ocasión; básicamente se trataría de «quitarle dinero a los canarios para mandarlo» a esta región. «Esa intención del Gobierno de España de romper la solidaridad que tiene que haber entre territorios va a repercutir directamente en los servicios básicos de la ciudadanía, desde las carreteras hasta la sanidad y la educación».

También abordará previsiblemente Fernando Clavijo el nuevo sistema de financiación de la UE propuesto en el Marco Financiero Plurianual que la Comisión Europea. Como región ultraperiférica (RUP), la Comunidad Autónoma de Canarias defiende las bolsas de recursos específicos para las RUP que existen en la actualidad y que se han respetado en todos los presupuestos de la UE anteriores. Ahora mismo, eso está juego si sale adelante el nuevo modelo propuesto, de tal manera que quedaría en manos de cada Estado el reparto de los fondos europeos.

Así que el presidente Pedro Sánchez hará el lunes un paréntesis en sus vacaciones familiares en Lanzarote para tratar con el presidente de Canarias todos estos asuntos en un encuentro que se calcula no se alargue más de una hora.