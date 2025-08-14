Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la llegada de dos menores migrantes solicitantes de asilo al recurso Canarias 50. Juan Carlos Alonso

El Estado continúa con los traslados: cinco menores asilados van a la península este sábado y 15 la próxima semana

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan que el Ejecutivo estatal ya ha asumido al 26% de las personas solicitantes de asilo, 240 de 942

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:11

El Gobierno de España confirma que este fin de semana se trasladará desde Canarias a la península al segundo grupo de menores migrantes solicitantes de asilo que estaba previsto que saliera en estos días. Según indica la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario, este sábado saldrán cinco niños procedentes de Mali que se encuentran en el recurso Canarias 50, ubicado en La Isleta.

Las alarmas saltaban cuando este martes, tras la reunión interadministrativa entre Canarias y Estado, el Ejecutivo canario indicaba que no se iban a realizar más desplazamientos esta semana por parte del Gobierno central, si bien, desde Madrid se garantizó que se cumpliría con el auto del Tribunal Supremo le obliga a hacerse cargo de los chicos solicitantes de protección internacional y que, en los próximos días, se realizarían tres derivaciones.

Así, en una reunión urgente convocada por el Ejecutivo estatal en la mañana de este jueves ante la presión del Gobierno canario, se acordó que la semana que viene, entre el 21 o 22, se derivará a otro grupo de diez niños y cinco o diez niñas. Las evaluaciones individualizadas de la situación de las chica se se realizarán en los próximos días por parte del equipo de la entidad colaboradora en las islas Engloba y personal técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

Desde el Ejecutivo estatal remarcan que ya han salido del sistema de acogida del Gobierno canario 240 de 942 personas solicitantes de protección internacional, bien porque se les ha derivado a recursos de titularidad estatal o por porque han alcanzado la mayoría de edad. En este último caso, se les ha integrado en el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado.

Y es que hace ya casi cinco meses que el Alto Tribunal dio la razón a Canarias y dictó la orden para que el Gobierno de España se hiciera cargo de los niños solicitantes de asilo o que han mostrado su intención de presentar la solicitud. En este caso, se exigía a la administración que se garantizara el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional en un plazo «improrrogable» de diez días. Por ello, desde el Gobierno canario demandan «mayor celeridad en los traslados» y que se aumente el número de niños que se traslada a la península en cada grupo que se deriva ya que, si se sigue con el ritmo establecido, hasta enero no se habrán realizado los traslados de los 1.070 menores asilados que tutela el archipiélago.

Sin embargo, el Estado alega que se trata de un procedimiento «muy complejo» en el que intervinenen diversas administraciones y entidades sociales. Además, en este proceso se debe garantizar «en todo momento» el interés superior del menor. Cabe recordar que se trata de niños y niñas que se exponen a una situación de vulnerabilidad especial y que huyen de conflictos.

