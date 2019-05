La fiscal cerca a Clavijo y ya ve «numerosos indicios» delictivos

La devolución del dinero no evita la malversación

El escrito de 48 folios de la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife incluye sendos apartados dedicados a detallar los indicios de presunta malversación de caudales y tráfico de influencias. Sobre el primero, la fiscal subraya que el hecho de que la empresa de grúas devolviese el préstamo realizado por el Ayuntamiento no impide per se que la operación esté libre del delito, «ya que por haberse efectuado dicha devolución no desaparece el delito». Y agrega que no puede decirse que «en el momento en que fue concedido no se hubiera producido un perjuicio patrimonial, dado que desaparecen de las arcas municipal 120.000 euros». Lo que sí admite es que, en todo caso, esa devolución del dinero conlleva que no haya responsabilidad civil por el delito.

En cuanto al tráfico de influencias, ya fuera para favorecer a trabajadores de la empresa de grúas o para perjudicar al que fue su dueño, la fiscal se aferra a las declaraciones ante la Guardia Civil y en la comisión municipal, reiterando la necesidad de escuchar a los testimonios en el juzgado que ella pidió y que la jueza ha ordenado realizar entre junio y julio. Cabe recordar que la jueza no accedió a que declarasen el primer dueño de Autogrúas Poli y el actual propietario, una negativa recurrida en sede judicial.

Sí fijó un listado de una docena de testigos que irán desfilando por el juzgado lagunero entre junio y julio. Entre ellos se encuentra el que fuera concejal y ahora dirigente socialista y diputado electo Gustavo Matos. También llamó a declarar como testigo al edil Juan Ignacio Viciana.