El Estado ha derivado a 72 menores asilados hacia municipios gobernados por el PSOE y EH Bildu El Ejecutivo central se comprometió esta semana a realizar, como mínimo, cinco derivaciones más en los próximos 15 días

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:39

El Gobierno de España está trasladando a ayuntamientos gobernados por el PSOEy EH Bildu a los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos por Canarias para cumplir con la orden del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse cargo de estos niños y niñas. De momento, se ha derivado a 72 chicos y chicas, produciéndose el último traslado el miércoles de esta semana, cuando 20 menores partieron desde las islas a recursos de la península para continuar con sus respectivos proyectos migratorios.

Como apuntan fuentes del Ejecutivo estatal, los chicos están siendo derivados a estos municipios «que son receptores y respetan los derechos humanos» con el fin de evitar mayor crispación con el PP. Uno de los municipios que ha recibido chicos es Ultzama, en el norte de Navarra y gobernado por EH Bildu. Allí se ha habilitado un centro con 15 plazas.

Hace ya cinco meses que el alto tribunal emitió una medida cautelar en la que instaba al Estado a hacerse cargo de los chicos en un plazo improrrogable de 10 días. Todo ello, con el fin de acabar con la situación de hacinamiento de los chicos y chicas acogidos en los centros de las islas.

En julio de este año, el Ejecutivo central comenzó a acoger en el Canarias 50 –recurso ubicado en La Isleta y cuya gestión depende del Gobierno estatal– a menores de edad solicitantes de asilo. Se trata de un espacio habilitado para que, de manera temporal, los chicos estén alojados allí hasta que se habilite una plaza fija para ellos en recursos del sistema nacional de protección internacional ubicados en otras regiones.

Sin embargo, el Gobierno canario ha lamentado el ritmo en los desplazamientos, que en septiembre se verá intensificado. De esta forma, el Ejecutivo estatal anunció el martes de esta semana que se llevarían a cabo, como mínimo, cinco derivaciones las próximas dos semanas, y también presentará una planificación a un mes vista de los traslados.

El trabajo entre ambas administraciones es constante para poder garantizar a los chicos y chicas solicitantes de protección internacional una respuesta digna, si bien, ha generado algunas desavenencias entre las instituciones. Esta semana, el Gobierno canario solicitó al Supremo que se pronunciara acerca de una posibilidad planteada por el Estado: derivar a los chicos asilados a través del decreto que reformó el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los chicos cuando llegan a territorios con su capacidad ordinaria de acogida superada por más del triple, como es el caso de Canarias.

Mientras que el archipiélago defiende que la tutela tendría que recaer en el Ejecutivo estatal, el Estado se aferra a lo dictado por el alto tribunal, que un párrafo del auto emitido en junio por el TS en el que se respondía a las alegaciones del Estado, refleja que la tutela recae en la administración autonómica.

Desde el viernes pasado el archipiélago se encuentra en contingencia migratoria extraordinaria, por lo que se puede derivar a otras regiones, en 15 días, a los menores migrantes que lleguen al archipiélago. A partir de esta semana, la maquinaria legislativa para redistribuir a cerca de 2.000 chicos ha comenzado a andar. Este martes, el Ejecutivo canario alegaba que no había podido enviar aún los expedientes de los menores para que se les derivara a otras regiones porque no les habían llegado las instrucciones desde el Ministerio ni desde la Delegación del Gobierno. Este jueves, tras una reunión entre la directora de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, y la Subdelegación del Gobierno en Canarias, se informó de que se había tenido problemas para acceder al sistema de expedientes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Consejería ya tiene acceso a él, por lo que comenzará la subida de la información.

En la provincia de Las Palmas ya se han enviado 54 expedientes. El archipiélago ha reforzado su plantilla con más de una veintena de trabajadores, que se incorporarán «lo más rápido posible».