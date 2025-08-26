El Consejo de Ministros aprueba el decreto para iniciar la distribución de los menores migrantes Desde que se publique en el BOE las regiones podrán solicitar la situación de contingencia migratoria

Imagen de archivo de un menor migrante siendo atendido por una trabajadora de Cruz Roja en su llegada a las islas.

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 12:30 | Actualizado 12:43h.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas. Se trata del último paso que faltaba por dar para que empiece a articularse la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución entre las regiones de los niños y niñas que llegan solos a territorios con su red de acogida saturada.

«Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante», remarcó la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», apostilló.

Una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de solicitar la situación de contingencia migratoria extraordinaria si su capacidad de acogida se supera por más del triple, como es el caso de las islas o Ceuta. Así, se pretende derivar a 3.900 niños y niñas acogidos por el archipiélago y la ciudad autónoma.

A partir de ese momento, en un plazo de 15 días empiezan a contar desde que se inscribe al niño o niña en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, el Estado puede redistribuir a los chicos entre las regiones para poder darles una respuesta digna.

Según los datos aportados por el Ministerio de Infancia en julio, Andalucía y Madrid serán las regiones que más niños y niñas acogerán, con 677 y 647 plazas respectivamente. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 571 y Castilla-La Mancha, con 320.

En la actualidad, Canarias dispone de 85 centros de acogida de menores migrantes, en los que da respuesta a más de 5.000 chicos y chicas.