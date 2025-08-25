Clavijo: «Ni por asomo es comparable la situación de Baleares»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 09:05 Comenta Compartir

El presidente Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que «ni por asomo es comparable la situación de Baleares» en materia migratoria con la de Canarias. El jefe del Ejecutivo canario hizo esa afirmación en una entrevista en el programa matinal de UD Radio que conduce Lito Jiménez.

Según Clavijo, las cifras de inmigrantes en el cayuco cuyos ocupantes fueron desembarcados en Gran Canaria el domingo evidencian esa asimetría en materia migratoria en Canarias y Baleares. En estos días, la presidenta balear, Marga Prohens, del PP, que gobierna con el apoyo de Vox, ha dicho que la isla está desbordada por la llegada de pateras desde las costas de Argelia y usa eso como argumento para rechazar el envío de menores migrantes no acompañados desde Canarias.

Clavijo lamentó la lentitud del Estado en la derivación de los menores acogidos en Canarias. Recordó que en el cayuco del domingo llegaron tantos como los que salieron ese día a la península, de manera que a ese ritmo se tardará al menos un año en aliviar la situación de las islas.

Respecto a su encuentro este mes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Lanzarote, dijo que apenas hubo compromiso alguno de Sánchez sobre las demandas planteadas por Canarias. En relación con el decreto ley que planteó Clavijo para dar salida precisamente a cuestiones relativas a Canarias que llevan meses empantanadas en Madrid, agregó que Sánchez contestó con «ni un no ni un sí» y trasladó la negociación de esa propuesta a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

