Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un buque de Salvamento Marítimo. C7

Rescatan a 236 migrantes de un cayuco que se encontraba a la deriva al sur de Gran Canaria

Entre los migrantes rescatados, todos ellos de origen subsahariano, hay niños y mujeres

Ep

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:57

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a 236 personas migrantes de un cayuco que fue localizado este sábado navegando a la deriva y ya sin motor a 232 millas al sur de la isla de Gran Canaria.

Informa el organismo estatal que, en la mañana de ayer, el Centro Nacional de Salvamento Marítimo recibió una alerta del buque Teos que informaba de la presencia de un cayuco parado al costado y con numerosas personas.

Mientras el buque procedió a asegurar a la embarcación con un cabo, solicitó asistencia, ya que no veía seguro realizar más operaciones. El cayuco no tenía ya motor y se hallaba a la deriva.

Así, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas procedió a movilizar a la guardamar Urania, que a las 2:15 horas de este domingo rescató a las 236 personas a bordo del cayuco, subsaharianos, con varones, mujeres y niños.

En estos momentos, la guardamar Urania, con todos los rescatados a bordo, se dirige al puerto de Arguineguín, donde se prevé su llegada sobre las 15:15 horas de este domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  4. 4 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  5. 5 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  6. 6 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  7. 7 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  8. 8 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  9. 9 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rescatan a 236 migrantes de un cayuco que se encontraba a la deriva al sur de Gran Canaria

Rescatan a 236 migrantes de un cayuco que se encontraba a la deriva al sur de Gran Canaria