El reparto de los menores migrantes entre regiones arranca esta semana con más luces que sombras El Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto ley que regula la capacidad ordinaria de cada región y la financiación necesaria

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 21:46

Semana crucial para Canarias y 4.400 menores migrantes no acompañados acogidos por las islas y por Ceuta. Este martes, en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, se aprobará el decreto ley que regula la capacidad ordinaria de cada región para acoger a los niños y niñas y la financiación necesaria para los traslados. Se trata del último eslabón de la cadena de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución de los chicos que llegan sin la compañía de un familiar a territorios son su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. Y está previsto que la misma semana, el jueves 28, comiencen a realizarse las derivaciones.

Esa es la intención del Ministerio de Infancia, con Sira Rego a la cabeza. Se seguirán los protocolos recogidos en el real decreto que fue convalidado en abril en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara –salvo Vox y el PP–.

Según la capacidad ordinaria trasladada por el Ministerio de Infancia en julio, Andalucía (677) y Madrid (647) son las regiones que más niños y niñas acogerán. La primera cuenta con casi 3.000 plazas, Madrid con 2.352 y la Comunidad Valenciana con 1.638, y acogerá a 571 chicos. Cataluña y Euskadi, en principio, no recibirán más niños y niñas siguiendo con los criterios establecidos por la ley y por el hecho de tener su sistema «tensionado» debido al «esfuerzo previo»que han realizado.

Sin embargo, esta 'victoria' para los Ejecutivos regional y estatal se ha visto envuelta en las amenazas de las comunidades gobernadas por el PP, que han manifestado desde que se empezara a negociar esta medida –en 2023– su rechazo a una responsabilidad compartida entre las regiones llegando a recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Desde el Gobierno estatal recuerdan que la medida trata de buscar una gestión ordenada del drama humanitario que, ahora mismo, vive tanto el archipiélago como Canarias y Ceuta. Sin embargo, esta medida estructural se pone en marcha siempre que una comunidad autónoma esté en una «situación de contingencia migratoria extraordinaria». Esta se declara cuando la capacidad ordinaria de la región de acogida se supera por más del triple (150%), como es el caso de las islas. De hecho, en el decreto que se aprueba este martes se declarará dicha situación en el archipiélago porque ya supera esa capacidad. En otros casos, se declarará que una comunidad autónoma está en esta situación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano en el que se reúnen las regiones.

Una vez establecida, en un plazo de 15 días que se cuentan a partir de la inscripción del niño o niña en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, el Estado puede redistribuir a los niños y niñas a otras regiones que tengan mayor disponibilidad para, así, poder garantizarles una acogida digna y acceso a los recursos básicos como la educación o sanidad. Pilares fundamentales que, con el actual colapso en los centros de acogida de las islas, resultaba ser una tarea complicada.

Para garantizar el interés superior del menores, se analizará caso a caso la situación de los chicos que están en el archipiélago. Cabe recordar que se han establecido criterios objetivos para asignar las plazas a los chicos en otras comunidades: 50% basado en la población; 13% en la renta per cápita; 15% en la tasa de paso, 6% en el esfuerzo previo de acogida; 10% en el dimensionamiento de plazas; 2% en razón a su realidad fronteriza; y 2% por dispersión poblacional.

La capacidad ordinaria del sistema de acogida de cada región se irá determinando anualmente, y antes de cada 15 de enero de cada año, se tendrá que entregar el número máximo de personas atendidas por el sistema de cada comunidad o ciudad autónoma.

Las comunidades, en contra de la derivación de los niños y niñas que han emigrado en solitario Las negociaciones para la reforma de la ley de extranjería estuvieron envueltas, desde el principio, por la confrontación política entre el Partido Popular y el PSOE. Los de Génova rechazaron en dos ocasiones el cambio en la norma. La primera vez, durante el verano del año pasado, votaron en contra de la toma en consideración del cambio en el Congreso de los Diputados. Este año, en abril, mantuvieron su 'no' en la convalidación del decreto ley que modificó la norma en la Cámara Baja. Y una vez se llegó a la orilla, las regiones gobernadas por el PP, en masa, presentaron recursos contra el decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley ante el Tribunal Constitucional al entender que el cambio invade competencias autonómicas y que falta financiación para llevar los traslados a cabo. Los recursos de Madrid, Murcia, Galicia y Baleares están admitidos a trámite, mientras que los de Cantabria, Andalucía, Aragón y Extremadura están en curso. También acudió al Supremo Madrid, región a la que se unió la Comunidad Valenciana este mes al considerar que el cambio es «unilateral»y que «invade» las competencias autonómicas. A los territorios gobernados por los de Génova se sumó Castilla–La Mancha, con el socialista Emiliano García Page al frente. El último palo en las ruedas lo ha puesto el archipiélago balear. El Govern anunció que solicitaría la paralización cautelar de la distribución de los menores cuando este martes se apruebe el decreto en el Consejo de Ministros para que no se deriva a su territorio a 49 menores. Todo ello, al entender que, ante el drama migratorio que viven en el archipiélago, no podrían darles una atención digna. En la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se iba a debatir la financiación y la capacidad de las regiones, las comunidades del PP no se presentaron. Ese día, el Ejecutivo buscaba el apoyo de las autonomías a la partida de 100 millones de euros que se va a destinar para financiar los costes derivados de la sobreocupación y los traslados.