Consejo de gobierno, en directo: la inmigración centra el arranque del curso político
Los portavoces explican los asuntos tratados en la reunión semanal
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 25 de agosto 2025, 12:23
El Consejo de Gobierno centra el arranque del curso político en el análisis de la inmigración en las islas. Alfonso Cabello, el viceconsejero de presidencia y portavoz del Gobierno y Nieves Lady Barreto, consejera de presidencia, administraciones públicas, justicia y seguridad explican en profundidad los asuntos tratados en la reunión de este lunes.
