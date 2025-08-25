Consejo de gobierno, en directo: la inmigración centra el arranque del curso político Los portavoces explican los asuntos tratados en la reunión semanal

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 12:23

El Consejo de Gobierno centra el arranque del curso político en el análisis de la inmigración en las islas. Alfonso Cabello, el viceconsejero de presidencia y portavoz del Gobierno y Nieves Lady Barreto, consejera de presidencia, administraciones públicas, justicia y seguridad explican en profundidad los asuntos tratados en la reunión de este lunes.