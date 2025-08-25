Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Consejo de gobierno, en directo: la inmigración centra el arranque del curso político
Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. C7

Consejo de gobierno, en directo: la inmigración centra el arranque del curso político

Los portavoces explican los asuntos tratados en la reunión semanal

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:23

El Consejo de Gobierno centra el arranque del curso político en el análisis de la inmigración en las islas. Alfonso Cabello, el viceconsejero de presidencia y portavoz del Gobierno y Nieves Lady Barreto, consejera de presidencia, administraciones públicas, justicia y seguridad explican en profundidad los asuntos tratados en la reunión de este lunes.

