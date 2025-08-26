Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 26 de agosto de 2025
Del director

El reparto

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:41

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva hoy a la mesa del Consejo de Ministros el reglamento en virtud del cual se acometerá la distribución de ... menores migrantes no acompañados que se apelotonan en Canarias y Ceuta entre el resto de territorios de esta España en la que muchos gobiernos regionales hablan de solidaridad y cohesión cuando se trata de financiación, pero olvidan eso mismo cuando hablamos de los derechos de menores -que tienen derechos por muy inmigrantes que sean-.

