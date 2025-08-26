El Gobierno de Pedro Sánchez lleva hoy a la mesa del Consejo de Ministros el reglamento en virtud del cual se acometerá la distribución de ... menores migrantes no acompañados que se apelotonan en Canarias y Ceuta entre el resto de territorios de esta España en la que muchos gobiernos regionales hablan de solidaridad y cohesión cuando se trata de financiación, pero olvidan eso mismo cuando hablamos de los derechos de menores -que tienen derechos por muy inmigrantes que sean-.

Cual fábula de Esopo, ese reparto es una especie de parto de los montes. Cuesta entender la lentitud de los ministerios implicados para sacar adelante el desarrollo de un decreto ley, puesto que hablamos de una figura legislativa inventada para situaciones que requieren de una urgencia extrema. Quiero pensar que no hay una razón de peso en esa parsimonia: el temor a que el Tribunal Constitucional acabe tumbando el decreto ley, porque en ese caso sí que tendremos un problema de fondo y habría que esperar a una iniciativa legislativa en forma de proyecto o proposición de ley para modificar la normativa sobre extranjería. O sea, muchos meses por delante y la incertidumbre de si se conseguirían los votos suficientes.

El reparto nace envuelto en polémica por aplicar entre los criterios el esfuerzo realizado hasta la fecha en la acogida de menores migrantes no acompañados. Eso hace que Cataluña y País Vasco sean las que menos van a recibir, pero también es cierto que hasta la fecha han sido las que más han echado una mano. Como ya han señalado algunos dirigentes políticos, cuando uno ve a Lamine Yamal o Alejandro Balde en el FC Barcelona o a los hermanos Williams en el Athletic de Bilbao, no es por casualidad. Es más, si Sabino Arana levantara la cabeza y viese una alineación titular del equipo de los 'leones', seguramente le daría ipso facto un infarto.

Polémicas al margen, lo evidente es que Canarias y Ceuta están desde hace tiempo en situación de emergencia, con la capacidad de acogida sobradamente desbordada y había que arbitrar soluciones. Y como la migración es una cuestión de Estado, al final se ha encontrado una fórmula que será, como todas, perfeccionable pero que implica la participación de todos los recursos estatales. Digo esto porque a ciertas autonomías se les olvida que también son Estado, y si una de ellas precisa solución, el resto debe echar una mano. Eso no solo vale para el reparto de dinero o para prestar bomberos cuando hay un incendio; también cuando hay menores que precisan atención.