El buque de Open Arms estará al menos dos meses en Canarias

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 14:28 | Actualizado 15:11h.

El buque de Open Arms que atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife este miércoles estará en las islas, al menos, «dos meses» que se pueden ampliar. Así lo trasladó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras visitar la embarcación en la mañana de este jueves.

Clavijo agradeció a la ONG su presencia en las islas y el esfuerzo que ha hecho la entidad para visibilizar la condición del archipiélago como «frontera sur de Europa». Además, espera que esto sirva para que se sigan «removiendo conciencias» y se deje de lado «este absurdo debate» que usa la inmigración «como arma política xenófoba, populista y racista».

Se ha firmado un convenio entre el Ejecutivo y la organización de dos meses que podría prolongarse o acortarse en función de las necesidades, según detalló el fundador y director de la organización, Òscar Camps.

«Nuestro objetivo no es sustituir a Salvamento Marítimo», especificó Camps. Así, su labor en las islas se centrará en «aportar más conocimiento sobre la realidad que se vive en las rutas migratorias para sensibilizar a la ciudadanía». En este caso, viajarán por el archipiélago para realizar jornadas de puertas abiertas, charlas en colegios y también visitas guiadas al buque.

No obstante, Camps trasladó su predisposición, y la de toda la tripulación, en intervenir si se les necesita en algún rescate. Y es que para la entidad es muy importante conocer de primera mano «la realidad que se vive en la ruta atlántica», que, como apuntó el fundador de la ONG, tiene numerosos muertos y es «desconocida para muchas personas».

La vinculación entre la organizaición y el Gobierno de Canarias se remonta a varios años atrás. Hace ocho años, con Fernando Clavijo también al frente del Ejecutivo, se iniciaron las negociaciones para que la ONG estableciera una base y un buque en las islas debido al drama humanitario que se vive en el archipiélago.

El trabajo de Open Arms se centra, especialmente, en los rescates en el Mediterráneo central, una de las rutas más peligrosas del mundo. Además, realiza una ardua labor en pro de visibilizar la realidad de las personas migrantes que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor, y denuncia y critica activamente las políticas migratorias de Europa.