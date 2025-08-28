Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una embarcación de Salvamento Marítimo. C7

Rescatan en Mauritania a unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras naufragar rumbo a Canarias

La Guardia Costera continúa con las labores de búsqueda

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:01

Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias.

Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M'haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.

Noticias relacionadas

El buque de Open Arms estará al menos dos meses en Canarias

El buque de Open Arms estará al menos dos meses en Canarias

Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms

Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía
  3. 3 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  4. 4 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...
  5. 5 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: «Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mes»
  6. 6 La estabilización de Sanidad, a contrarreloj: la fecha de los exámenes se fija en septiembre
  7. 7 La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera
  8. 8 El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones
  9. 9 50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
  10. 10 Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rescatan en Mauritania a unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras naufragar rumbo a Canarias

Rescatan en Mauritania a unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras naufragar rumbo a Canarias