Rescatan en Mauritania a unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras naufragar rumbo a Canarias
La Guardia Costera continúa con las labores de búsqueda
Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 28 de agosto 2025, 18:01
Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias.
Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M'haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.
