Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Georgia - España, en directo
Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

El buque atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:43

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife, que ha tachado de «barco de negreros», y que esta tarde tiene previsto visitar el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

«Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa», ha escrito el presidente de Vox en un mensaje en su cuenta de la res social X.

La embarcación de Open Arms, entidad volcada en el rescate de migrantes en alta mar que tratan de llegar a las costas europeas, ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía procedente de Barcelona y su tripulación está a la espera de la anunciada visita de Fernando Clavijo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: «Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mes»
  3. 3 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  4. 4 50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
  5. 5 La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía
  6. 6 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...
  7. 7 Tres nuevos casos elevan a 22 los pacientes afectados por el brote hospitalario de salmonela
  8. 8 Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España
  9. 9 El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones
  10. 10 La estabilización de Sanidad, a contrarreloj: la fecha de los exámenes se fija en septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»