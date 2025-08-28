Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros» El buque atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 12:43 Comenta Compartir

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la ONG Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife, que ha tachado de «barco de negreros», y que esta tarde tiene previsto visitar el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

«Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa», ha escrito el presidente de Vox en un mensaje en su cuenta de la res social X.

La embarcación de Open Arms, entidad volcada en el rescate de migrantes en alta mar que tratan de llegar a las costas europeas, ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía procedente de Barcelona y su tripulación está a la espera de la anunciada visita de Fernando Clavijo.

Temas

Santiago Abascal