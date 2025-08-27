Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Un barco de Open Arms ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ocho años después de que el entonces y actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, negociara con la ONG el establecimiento de una base y un buque en las islas. El barco que descansa en Canarias se trata de un viejo remolcador de Salvamento Marítimo.

El presidente tiene previsto visitar la embarcación este jueves, y desde el Ejecutivo señalan que se trata de una jornada de puertas abiertas, aunque no se descarta que el encuentro pueda derivar en algún tipo de negociación.

En 2017, Clavijo alcanzó un acuerdo con la organización para contar con una base permanente y un barco fijo en el archipiélago en el marco de las labores de rescate por el fenómeno migratorio de la ruta canaria. Pero esto no terminó de cerrarse, puesto que en 2019 se celebraron otras elecciones y se formó el Pacto de Las Flores, quedando Clavijo fuera del grupo de Gobierno.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias del año 2017, Cristina Valido, -actual diputada de CC-, explicó en su momento que «el archipiélago vive muy de cerca el drama humano que supone la emigación masiva de personas que buscan una mejor vida en otro continente y que atraviesan el mar en condiciones de absoluta inseguridad y desprotección«. Haciendo alusión a esto, prosiguió diciendo que »es importante contar con un barco de esta ONG -Open Arms- que pueda actuar en el entorno de las islas haciendo de salvador con las personas que se juegan la vida cruzando de un continente a otro«, concluyó.