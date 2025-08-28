Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Arcadio Suárez

Fernando Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms

El presidente de Canarias critica la petición del líder de Vox de confiscar y hundir el buque de la ONG atracado en Tenerife

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:28

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha arremetido contra las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, quien este miércoles pidió públicamente la confiscación y hundimiento del barco Open Arms, atracado en Santa Cruz de Tenerife, al que calificó de «barco de negreros».

Clavijo, que visitó el buque, afirmó que las palabras de Abascal son propias de un «auténtico fascista» y advirtió de la responsabilidad que conlleva un cargo público:

«Cuando se tiene un puesto de responsabilidad, y desgraciadamente lo tiene, se debe ser más prudente, porque luego no puede impedir que otros actúen con la misma contundencia contra ellos».

El jefe del Ejecutivo autonómico denunció que este tipo de mensajes generan «crispación, malestar y hacen un flaco favor a la democracia», salvo que, añadió, «a Abascal también le moleste la democracia, cosa que ya algunos dudamos».

Clavijo subrayó que, aunque respeta la existencia de Vox como formación con representación en el Congreso y el Senado, espera la misma reciprocidad hacia quienes no comparten su discurso.

El presidente canario también defendió la labor humanitaria de la ONG: «El Open Arms representa solidaridad y respeto por la vida humana. Si Abascal naufragara, este barco lo rescataría, pero dudo que él acudiera en auxilio del Open Arms».

Noticias relacionadas

Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Un barco de Open Arms atraca en Canarias ocho años después de que Clavijo negociara una base en las islas

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Abascal pide hundir el Open Arms en Tenerife: «Ese barco de negreros»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: «Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mes»
  3. 3 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  4. 4 La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía
  5. 5 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...
  6. 6 50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
  7. 7 Tres nuevos casos elevan a 22 los pacientes afectados por el brote hospitalario de salmonela
  8. 8 La estabilización de Sanidad, a contrarreloj: la fecha de los exámenes se fija en septiembre
  9. 9 El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones
  10. 10 Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fernando Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms

Fernando Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms