Fernando Clavijo califica de «auténtico fascista» a Abascal por sus palabras sobre el Open Arms El presidente de Canarias critica la petición del líder de Vox de confiscar y hundir el buque de la ONG atracado en Tenerife

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 14:28 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha arremetido contra las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, quien este miércoles pidió públicamente la confiscación y hundimiento del barco Open Arms, atracado en Santa Cruz de Tenerife, al que calificó de «barco de negreros».

Clavijo, que visitó el buque, afirmó que las palabras de Abascal son propias de un «auténtico fascista» y advirtió de la responsabilidad que conlleva un cargo público:

«Cuando se tiene un puesto de responsabilidad, y desgraciadamente lo tiene, se debe ser más prudente, porque luego no puede impedir que otros actúen con la misma contundencia contra ellos».

El jefe del Ejecutivo autonómico denunció que este tipo de mensajes generan «crispación, malestar y hacen un flaco favor a la democracia», salvo que, añadió, «a Abascal también le moleste la democracia, cosa que ya algunos dudamos».

Clavijo subrayó que, aunque respeta la existencia de Vox como formación con representación en el Congreso y el Senado, espera la misma reciprocidad hacia quienes no comparten su discurso.

El presidente canario también defendió la labor humanitaria de la ONG: «El Open Arms representa solidaridad y respeto por la vida humana. Si Abascal naufragara, este barco lo rescataría, pero dudo que él acudiera en auxilio del Open Arms».