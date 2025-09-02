El traslado de los menores asilados abre un nuevo frente entre el Gobierno de Canarias y el Estado El archipiélago se opone a utilizar la vía del decreto que modificó la ley de extranjería para derivar a los niños y niñas solicitantes de asilo

Nuevo frente abierto entre Canarias y el Estado a cuenta de la derivación de los menores migrantes solicitantes de protección internacional. En la reunión interadministrativa entre el archipiélago y el Ejecutivo estatal, celebrada este martes, para valorar el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo en la que se obliga al Gobierno de España a hacerse cargo de los niños y niñas asilados para acabar con el hacinamiento en los centros del archipiélago, las islas mostraron su rechazo al traslado de los chicos y chicas con protección internacional a la península a través de los decretos que articulan la reforma de la ley de extranjería, como ha propuesto el Ejecutivo central.

Como se planteó en la reunión mantenida la semana pasada, el Estado abrió la puerta a esta posibilidad, mediante la cual los chicos serían trasladados en el plazo de un año a otras regiones de España –los que ya estaban en las islas– o en un periodo de 15 días si llegan a partir de ahora a Canarias, después de que la región se declarara en contingencia migratoria extraordinaria.

Sin embargo, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, alegó que tendrá que ser el Tribunal Supremo el que dictamine si se puede tener en cuenta esta opción. Para el Gobierno regional, la propuesta no puede aplicarse a los menores con protección internacional, mientras fuentes ministeriales apuntan que a través de la distribución ordinaria la tutela de los chicos pasaría directamente a otras regiones.

Por ende, en el informe presentado ante el Supremo sobre la situación que deben realizar ambas administraciones cada 15 días, el Ejecutivo canario ha planteado al alto tribunal si se puede usar esta vía. Ahora, la respuesta está en manos del TS.

Después de la desaceleración administrativa del verano, el ritmo en los traslados de estos niños y niñas se intensificará. Desde que el Tribunal emitiera la orden se han producido 52 traslados a otras regiones de los más de 1.000 chicos y chicas solicitantes de asilo acogidos por las islas en la actualidad.

Tras la reunión de este martes, el Estado informó a Canarias de que en las próximas dos semanas se realizará, «como mínimo», cinco derivaciones. Cabe recordar que, para salvaguardar el interés superior del menor, se les realiza un informe individualizado por parte de la entidad Engloba.

A este respecto, la consejera de Bienestar Social valoró positivamente que el Gobierno central les facilitara una planificación a mes vista de los traslados desde centros gestionados por el archipiélago a recursos dentro del Sistema Nacional de Protección Internacional, aspecto que habían solicitado desde el archipiélago.

Según informa esta área, la próxima semana marcharán hacia la península 39 menores, que se suman a los 20 que partirán a otras regiones del territorio español este mismo miércoles.

A ello se suma la derivación de los niños y niñas migrantes no acompañados a otras regiones a través de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Esta hace obligatoria la distribución de los chicos cuando llegan a territorios en contingencia migratoria (que superan por más del triple su capacidad ordinaria). Canarias solicitó que se declarara esta situación la semana pasada, y ahora cada menor que llegue a las islas podrá ser derivado, en un plazo de 15 días, a otras comunidades. No obstante, la consejera de Bienestar Social alega que el documento oficial no ha llegado al Ejecutivo, y que no se han establecido «las instrucciones necesarias desde el Ministerio» para trasladar la documentación a las regiones.