Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Efe

Comienzan las derivaciones de menores migrantes en 15 días: «Necesitamos que sean ya»

En la reunión interministerial de este martes se estudiará el caso de Baleares, que ha pedido la contingencia migratoria pese a no cumplir con los requisitos

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:39

Desde este lunes los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias, Ceuta y Melilla sin la compañía de un familiar pueden ser derivados en un plazo de 15 días a otros territorios para comenzar su nueva vida. Después de que se declarara a estas regiones en contingencia migratoria extraordinaria, comienza a operar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución de los chicos y chicas cuando llegan a territorios con su capacidad ordinaria superada por más del triple.

«Ya no hay donde esconderse. Necesitamos que se empiece ya, hay una ley que obliga, no hay más excusas. Ya hay que empezar a cumplir con Canarias », apuntó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que ante los recursos presentados por las comunidades del Partido Popular y Castilla La Mancha (PSOE) fue tajante: «La modificación de la ley tiene el visto bueno de los servicios jurídicos de Canarias, del Gobierno central y de la Abogacía del Estado. Van a ser avales suficientes». Para que los traslados se hagan con rapidez, el Ejecutivo ha reforzado con 24 empleados la plantilla para tener al día los más de 2.000 expedientes de los niños y niñas y, así, acabar con el hacinamiento en los centros de acogida.

Este martes hay convocada una comisión interministerial para informar sobre la declaración de contingencia migratoria en estas regiones y para abordar la situación que viven el archipiélago, Ceuta y Melilla, pero también se estudiará el caso de Baleares.

Y es que el archipiélago balear, ante la activación de la ruta de Argelia y el consecuente aumento en las llegadas ha solicitado al Gobierno estatal que se declare a las islas en situación de contingencia migratoria.

Noticias relacionadas

Canarias frente a la ruta migratoria más mortífera delmundo: un reto sanitario y social

Canarias frente a la ruta migratoria más mortífera delmundo: un reto sanitario y social

«Paso histórico para Canarias» al activarse el reparto de los menores tras año y medio de lucha

«Paso histórico para Canarias» al activarse el reparto de los menores tras año y medio de lucha

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»

El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»

Las regiones se preparan para acoger a los menores migrantes por imperativo legal y pese a su rechazo

Las regiones se preparan para acoger a los menores migrantes por imperativo legal y pese a su rechazo

Canarias reclama al Estado cumplir con el reparto de menores tras haber cumplido «de sobra» su parte

Canarias reclama al Estado cumplir con el reparto de menores tras haber cumplido «de sobra» su parte

Clavijo: «Ni por asomo es comparable la situación de Baleares»

Clavijo: «Ni por asomo es comparable la situación de Baleares»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  2. 2 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  3. 3 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  4. 4 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  5. 5 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  6. 6 La UD cae en la trampa
  7. 7 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  8. 8 Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria
  9. 9 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Comienzan las derivaciones de menores migrantes en 15 días: «Necesitamos que sean ya»

Comienzan las derivaciones de menores migrantes en 15 días: «Necesitamos que sean ya»