Comienzan las derivaciones de menores migrantes en 15 días: «Necesitamos que sean ya» En la reunión interministerial de este martes se estudiará el caso de Baleares, que ha pedido la contingencia migratoria pese a no cumplir con los requisitos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:39

Desde este lunes los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias, Ceuta y Melilla sin la compañía de un familiar pueden ser derivados en un plazo de 15 días a otros territorios para comenzar su nueva vida. Después de que se declarara a estas regiones en contingencia migratoria extraordinaria, comienza a operar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución de los chicos y chicas cuando llegan a territorios con su capacidad ordinaria superada por más del triple.

«Ya no hay donde esconderse. Necesitamos que se empiece ya, hay una ley que obliga, no hay más excusas. Ya hay que empezar a cumplir con Canarias », apuntó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que ante los recursos presentados por las comunidades del Partido Popular y Castilla La Mancha (PSOE) fue tajante: «La modificación de la ley tiene el visto bueno de los servicios jurídicos de Canarias, del Gobierno central y de la Abogacía del Estado. Van a ser avales suficientes». Para que los traslados se hagan con rapidez, el Ejecutivo ha reforzado con 24 empleados la plantilla para tener al día los más de 2.000 expedientes de los niños y niñas y, así, acabar con el hacinamiento en los centros de acogida.

Este martes hay convocada una comisión interministerial para informar sobre la declaración de contingencia migratoria en estas regiones y para abordar la situación que viven el archipiélago, Ceuta y Melilla, pero también se estudiará el caso de Baleares.

Y es que el archipiélago balear, ante la activación de la ruta de Argelia y el consecuente aumento en las llegadas ha solicitado al Gobierno estatal que se declare a las islas en situación de contingencia migratoria.