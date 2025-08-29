El Gobierno activa la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla Baleares, que se había planteado solicitarla, queda fuera al no sobrepasar el triple de su capacidad ordinaria

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 12:12 | Actualizado 12:48h. Compartir

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha firmado la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para Canarias, Ceuta y Melilla. Era el último paso que faltaba por dar para derivar a más de 4.000 niños y niñas acogidos por estas regiones.

Así lo ha trasladado el Ministerio a través de una nota de prensa en la mañana de este viernes. «Después de meses de trabajo, hoy damos el paso definitivo para continuar garantizando los derechos de miles de niños y niñas migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en estos territorios», expresó Rego en el comunicado.

A partir de este viernes, comienza a andar el protocolo de reubicación de los niños y niñas, establecido por el decreto aprobado en julio.

El pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela nacional de los menores que han emigrado sin la compañía de un familiar. Cuando una comunidad supera en más del triple dicha capacidad, puede solicitar ser declarada en situación de contingencia migratoria. Es el caso del archipiélago: según el decreto, debe contar con 737 plazas, pero actualmente atiende a 5.037 niños y niñas, lo que excede sobradamente su triple, que sería de 2.211.

En el caso de Ceuta, el número de plazas está establecido en 27, y la ciudad autónoma, gobernada por el Partido Popular, acoge a más de 500 niños y niñas, según traslada el Gobierno ceutí.

Por su parte, como dicta el decreto ley la capacidad ordinaria de Melilla es de 28 plazas, y la región acoge, como trasladó su consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, a más de 510 menores migrantes.

Baleares, que había estudiado solicitar la medida al tener sus recursos saturados (atiende cerca de 700 menores), queda fuera al no sobrepasar por más del triple su capacidad, establecida en 406 chicos.

Por contra, esta comunidad autónoma ha recurrido al Tribunal Supremo el decreto que establece el procedimiento a llevar a cabo para la redistribución de los chicos acogidos por el archipiélago canario. El Govern ya había comunicado que plantearía todos los recursos posibles para paralizar la derivación de los chicos hacia su región al entender que no pueden atenderles de una manera digna debido a la saturación de sus centros.

Temas

Ceuta

Melilla

Canarias

Migrantes