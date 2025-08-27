Canarias declara la situación de contingencia migratoria para iniciar la derivación de los menores La medida pretende redistribuir cerca de 4.000 niños y niñas acogidos por las islas para acabar con el hacinamiento en la red de respuesta

Canarias ha declarado este miércoles la situación de contingencia migratoria extraordinaria para iniciar los traslados de los menores migrantes no acompañados a recursos de acogida en otras comunidades autónomas.

Así lo trasladó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, esta mañana, día en el que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela nacional de los menores que han emigrado sin la compañía de un familiar. En la actualidad, el archipiélago da respuesta en solitario a 5.017 niños y niñas, mientras que el número de plazas que tendría que tener en base al decreto es 737.

«Una vez culminada toda la estructura legal ya no hay más excusas para que la ley se cumpla y para que se haga cumplir la ley», expresó Clavijo ante el rechazo de las regiones gobernadas por el Partido Popular, a las que se suma Castilla-La Mancha, a la medida.

El presidente de Canarias apuntó que lo que hay que aprender es «a gestionar» el fenómeno migratorio «con dignidad», y no usarlo «como una herramienta política, xenófoba y fascista que en muchas ocasioens tiene qeu ver con el color de la piel» de las personas que emigran.

Para el también líder de Coalición Canaria, «la constestaciónpor parte del populismo de derechas está jugando con el dolor y el futuro de los niños y niñas de manera mezquina por arañar un puñado de votos».

A partir de este momento, las regiones que superen por más del triple la capacidad establecida podrán solicitar que se establezca esta situación. Una vez la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, firme la orden en unos días, se tendrá el plazo de 15 días para derivar a los niños y niñas que lleguen a las costas canarias solos a otras regiones.

Además, en el plazo de un año, que comienza a contar desde que se aprobó el decreto que modificó la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los chicos, en marzo de este año, Canarias puede redistribuir cerca de 4.000 chicos a los que ya da respuesta, siempre y cuando los chicos muestren su predisposición para garantizar, así, el interés superior del menor.