La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. C7

El Estado se compromete, como habían pedido las islas, a acelerar los traslados de los menores asilados

Esta semana se irán a la península 20 chicos y dos chicas, y la próxima serán 40 | El ritmo subirá a partir de septiembre

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:59

El Estado se comprometió este miércoles, en el marco de una nueva reunión interadministrativa con Canarias para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo que lo obliga a asumir a los menores migrantes solicitantes de protección internacional, a acelerar las salidas a la península de los chicos.

Tras las críticas del Gobierno de Canarias de que salían «a cuentagotas», en torno a 20 semanales, el Estado dijo que el ritmo se intensificará a partir de septiembre. Los chicos se encuentran en este momento en el Canarias 50.

De momento, se ha traslado a centros ubicados en otras regiones del territorio a 30 niños y niñas, y esta semana está previsto que viajen a la península 20 chicos y dos chicas, según trasladó la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario. Además, el Estado prevé realizar 40 nuevos traslados la próxima semana. La consejera del área, Candelaria Delgado, apuntó al término del encuentro que, «hasta el momento, el balance es claramente insuficiente».

La Secretaría de Estado de Migraciones informó al archipiélago de que a lo largo del mes de septiembre se crearán 110 plazas en para acoger a los niños y niñas, aunque Delgado apuntó que «siguen siendo insuficientes» y que con este ritmo se favorecería al retraso «de la salida de los menores» , lo que derivaría en que se tardara más tiempo del previsto en los autos del Supremo.

Además, el Ejecutivo canario volvió a reclamar que se establezca un calendario y un protocolo de actuación para atender a estos niños y niñas, ya que en la reunión de este miércoles no se cerraron estos aspectos.

No obstante, Delgado quiso agradecer el personal extra que el Ministerio del Interior ha contratado para realizar las entrevistas que luego derivan en la solicitud de protección internacional. En julio, apuntó, se resolvieron 133 solicitudes de asilo, en agosto 170 y en septiembre se van a aprobar 123.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan que ya han salido del sistema de acogido canario en torno a 300 personas, entre las que se incluyen los menores solicitantes de asilo. Además, al menos 40 jóvenes ya habrían cumplido la mayoría de edad.

Desde el Ministerio recuerdan que es un proceso complejo, puesto que se tata de «menores no acompañados y solicitantes de asilo». La Secretaría ha puesto el foco en tres perfiles: los niños menores de edad, las chicas y los niños con situaciones personales complicadas, aspecto mediante el cual la búsqueda de recursos es «todavía más complicada«.

