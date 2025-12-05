Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025
Oliver Alonso, en la gala celebrada en Madrid. C7

Oliver Alonso recibe un reconocimiento de Forbes y Deutsche Bank

Premio el compromiso social y sostenible, el espíritu emprendedor y el modelo de negocio disruptivo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:01

El hotel Four Seasons de Madrid acogió esta semana la tercera edición del Forbes Cómo lo Hice en 2025 by Deutsche,en el que fue galardonado el empresario Oliver Alonso (Domingo Alonso Group).

Este evento reconoce la trayectoria de medianas y grandes empresas españolas que destacan por su compromiso social y sostenible, su espíritu emprendedor y su modelo de negocio disruptivo.

Treinta y cinco empresarios fueron reconocidos por su compromiso con la innovación, impulsando el crecimiento económico y fortaleciendo la resiliencia organizativa, según destaca Oliver Alonso en sus redes sociales, donde deja constancia de su agradecimiento a Ignacio Quintana, CEO de Forbes, a Íñigo Martos, CEO de Deutsche Bank España y a su equipo, incluyendo a Paulino Montesdeoca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  5. 5 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  6. 6 Ante el aumento de asesinatos en Las Palmas de Gran Canaria: «Es fácil que suban un 100% porque no son habituales»
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  9. 9 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Oliver Alonso recibe un reconocimiento de Forbes y Deutsche Bank

Oliver Alonso recibe un reconocimiento de Forbes y Deutsche Bank