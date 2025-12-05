Oliver Alonso recibe un reconocimiento de Forbes y Deutsche Bank Premio el compromiso social y sostenible, el espíritu emprendedor y el modelo de negocio disruptivo

El hotel Four Seasons de Madrid acogió esta semana la tercera edición del Forbes Cómo lo Hice en 2025 by Deutsche,en el que fue galardonado el empresario Oliver Alonso (Domingo Alonso Group).

Este evento reconoce la trayectoria de medianas y grandes empresas españolas que destacan por su compromiso social y sostenible, su espíritu emprendedor y su modelo de negocio disruptivo.

Treinta y cinco empresarios fueron reconocidos por su compromiso con la innovación, impulsando el crecimiento económico y fortaleciendo la resiliencia organizativa, según destaca Oliver Alonso en sus redes sociales, donde deja constancia de su agradecimiento a Ignacio Quintana, CEO de Forbes, a Íñigo Martos, CEO de Deutsche Bank España y a su equipo, incluyendo a Paulino Montesdeoca.

