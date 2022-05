«No se lo puede perder nadie porque vamos a dar un buen espectáculo»

A una semana para otra cita de primer nivel en el boxeo insular, con el cartel que trae la Copa Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que contempla cuatro combates profesionales y ocho finales de carácter amateur, los tres púgiles llamados a ser protagonistas de la velada no pueden disimular sus excelentes sensaciones con vistas al día señalado. Será el próximo sábado, desde las 18.30 horas, en el Juan Beltrán Sierra y con excelentes previsiones de asistencia porque juntar en el mismo evento a Aramis Torres y Zeus de Armas, con el añadido del debut de Alcorac Caballero en la modalidad, permite esperar una concurrencia estimable en el pabellón capitalino.

Desde la organización, c on la promotora Premier Boxing Intercanarias al frente, resaltan que más allá de Aramis, Zeus y Alcorac «hay otros púgiles de una calidad tremenda», si bien se asume el imán de los tres, cuyo poder de convocatoria ya ha quedado demostrado en ocasiones anteriores. Ellos lo saben y encajan de buen grado la responsabilidad de estar a la altura de las expectativas.

Aramis, que ha reaparecido de manera estelar el pasado 13 de marzo, sabe que, a sus 26 años, encuadrado en el peso mosca, tiene que ganar todo lo que venga para mantener sus aspiraciones de clasificarse para el campeonato de España. Su rival, en esta ocasión, será el madrileño Carlos Álvarez. «Cada vez que peleo en casa con la afición doy todo lo que tengo y más. Aspiro a pelear por títulos y, por ello, no puedo desaprovechar ninguna oportunidad. Ahora se me brinda otra ocasión y espero demostrar que estoy preparado porque llevo detrás un trabajo bastante completo», reconoce.

Por su parte, Zeus, quien recientemente cumplió 37 años, quiere sacarse la espinita del cinturón que perdió en junio del año pasado ante Ratón Pérez en el CID. Ahora regresa y lo hace a tope, como bien significa: «Seguro que voy a tener el apoyo de mi gente y eso me motiva. He entrenado todos estos meses a tope, me siento muy fuerte. Voy a pelear en un peso por encima del mío como es el 63,5, pero no me importa. Acepté la pelea y del adversario (Ibrahima Sarr) digo lo de siempre, nos veremos en el ring y que gane el mejor».

El caso de Alcorac Caballero es especial porque, tras un periplo en la MMA, debuta como profesional en el boxeo en el peso medio y a sus 31 años. Le toca en suerte el tinerfeño Josué López. Hay ganas de ver cómo se desenvuelve en una disciplina a la que se recicla con máxima ambición: «Va ser una pelea dura y bonita, nos fajaremos y daremos un buen espectáculo, que es lo que quiere el público. Veo el futuro con opciones de evolucionar y disputar títulos. Hay un nivel enorme en el boxeo canario y confío en contribuir a que sigamos creciendo. Y a la afición le digo que no puede perderse esta velada».

Entradas ya a la venta

Las entradas para la Copa Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de boxeo ya están a la venta en los gimnasios participantes, Bushido Sport (Avenida de Escaleritas, 30) y Energy Nutrition Las Palmas (Tomás Morales, 87).