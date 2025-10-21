Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participó en un debate sobre el derecho de asilo en Europa. Acfi Press

Canarias avisa de «muchas curvas» en la migración por el ascenso de la ultraderecha en toda Europa

Los expertos coinciden en que el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE no contempla la realidad de los territorios ultraperiféricos

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 06:30

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, clamó por una respuesta en conjunto con los estados miembro de la Unión Europea para esquivar «las curvas» del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, y que no tome la deriva que quieren los partidos de la derecha y la ultraderecha. Así lo remarcó este lunes en un debate sobre el derecho de asilo en Europa organizado por la Iglesia Evangélica Española en Las Palmas de Gran Canaria, en el que también hubo representación de entidades como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).

Según remarcaron los ponentes del debate, el pacto se aprobó en la anterior legislatura 'in extremis', y el actual Parlamento Europeo no es el mismo que el que cerró dicho acuerdo, por lo que desde el Gobierno de Canarias y las entidades del tercer sector se teme su aplicación, que se realizará a partir del próximo año. Muchos alertan de los perjuicios que supondrá para la población migrante este acuerdo.

Además, los expertos coincidieron en que el pacto no contempla la realidad que se vive en territorios ultraperiféricos, como es el caso de Canarias, que no quieren verse abocados a convertirse en «una cárcel» para las personas migrantes.

Por otro lado, el presidente de Canarias hizo hincapié en el «peligro» que supone que los «países ricos» paguen a territorios como las islas, territorios fronterizos, para que sean ellos los que atiendan a las personas migrantes. «Al final pasará lo de siempre, que los países del norte rico pagarán al sur pobre para que se queden», remarcó.

Otra de las cuestiones que preocupa a los expertos y al Gobierno de Canarias es que no se establezca un estatus diferenciado para los menores migrantes que llegan solos a los territorios. Así, Clavijo remarcó los esfuerzos que se ha hecho desde el archipiélago para atender, en la actualidad, a 4.617 niños y niñas, si bien, en algunos momentos durante el drama humanitario que vive el archipiélago ha llegado a haber casi 6.000.

La abogada Louelia Mint el Mamy hizo énfasis en el «racismo que impera en las políticas migratorias», y puso como ejemplo el caso de la guerra de Ucrania, en el que se pudo atender a 250.000 personas y se escolarizó a «39.000» chicos y chicas y, sin embargo, no se está dando la misma respuesta para las personas migrantes que llegan desde las costas de África jugándose la vida en el mar.

Por su parte, el coordinador territorial de Cear en las islas, Juan Carlos Lorenzo, abogó por no perpetuar «la situación de emergencia» con respecto a la gestión de la migración, ya que el fenómeno requiere de respuestas que funcionen de manera estructural y no «cortoplacistas».

La responsable de la Oficina de Asilo de ACNUR en España, María Vallés, apuntó que hay 97.000 solicitudes de asilo registradas hasta el pasado mes de agosto, y 5.000 corresponden a Canarias. No obstante, cabe recordar que la mayoría de ellas corresponden a personas de Venezuela.

En aras de dar estabilidad, el archipiélago trabajó por imponer, a través de la ley, la solidaridad entre para dar respuesta a los menores migrantes no acompañados, si bien, se han encontrado con algunas «dificultades» para ejecutar la norma, como la falta de colaboración con las comunidades.

Además, el periodista Nicolás Castellano, que moderó el encuentro, remarcó el trabajo realizado por las islas para que el Tribunal Supremo requiriera al Estado que se hiciera cargo de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Precisamente, el Gobierno de España está inmerso en el cumplimiento del auto del TS que lo obliga a ello, aunque el archipiélago exige mayor celeridad.

