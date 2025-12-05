¿Existe edadismo en las guías, protocolos o planes clínicos del SCS? Sanidad lo estudia La Dirección General de Programas Asistenciales mantuvo una reunión con la Asociación Senior del Hospital Insular para analizar estos documentos

Las guías, protocolos y planes clínicos del Servicio Canario de Salud (SCS) han sido analizados esta semana para detectar y corregir posibles indicadores de edadismo. La acción se ha ejecutado en una reunión de trabajo celebrada en la capital grancanaria entre la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia María Pérez, y representantes de la Asociación Senior del Hospital Insular, formada por colegiados jubilados que han desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en este centro sanitario.

El edadismo se define como los estereotipos, prejuicios y discriminaciones hacia las personas en función de su edad. En el ámbito sanitario, puede conducir a desigualdades en el acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos o programas de prevención, afectando tanto a personas mayores como jóvenes.

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario detalla en una nota que durante la cita se hizo un repaso de estos documentos del SCS para identificar y corregir, de ser necesario, aquellos indicios de edadismo, tanto explícitos como implícitos.

De este análisis se concluyó que la mayoría no presentan edadismo, dado que utilizan la edad únicamente como marcador epidemiológico o clínico justificado. Se trata de los protocolos y guías, donde la edad se emplea con justificación clínica, epidemiológica o legal.

No obstante, los responsables de la Dirección General de Programas Asistenciales y de la Asociación Senior del Hospital Insular se comprometieron a revisar y actualizar aquellos documentos con exclusiones basadas en edad cronológica sin respaldo científico, para garantizar la equidad intergeneracional en la atención sanitaria.

Desde Sanidad enfatizan que resulta imprescindible revisar los protocolos asistenciales para garantizar que las decisiones se basen en la situación clínica, funcional y social de cada persona, y no únicamente en su edad cronológica.

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la Asociación, Vicente Nieto, así como su secretario, Carlos Mora, y el vocal Fernando Schamann, además de los jefes de servicio de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria de la Dirección General, Javier Lobato y Víctor Naranjo, respectivamente.