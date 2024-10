Los psicólogos alertan de que el creciente edadismo excluye y aísla a los mayores

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de octubre 2024, 14:47 | Actualizado 15:41h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La creciente discriminación por razón de edad que sufren los mayores está consolidando estereotipos y prejuicios que les condicionan el comportamiento, la salud y su bienestar emocional. Para visibilizar esta situación que se traduce en el aislamiento social y la falta de participación en la comunidad de las personas más veteranas, el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas ha lanzado una campaña con el lema 'La edad no determina el valor'.

«Hay un edadismo institucional, otro comunitario y un tercero de la propia persona mayor, que considera que ya no sirve por tener una serie de años», explicó en rueda de prensa la vicedecana primera de la entidad colegial, María del Pino del Rosario, quien subrayó que las personas de edad avanzada están estigmatizadas. «No todas quieren estar en un sitio jugando al dominó ni estar sentadas sin hacer nada», señaló.

Del Rosario entiende que, independientemente de nuestra edad, «si no tenemos un propósito en la vida, si no tenemos ilusiones, si no tenemos una proacción, una meta, realmente no entendemos qué es lo que tenemos que hacer». Por ello, con esta iniciativa se anima a la población de más edad a «participar y organizar su vida en todo lo que consideren que les apetezca».

Precisamente esta es la idea de la campaña: «concienciar a la población en general que el cumplir años no significa que uno esté excluido o que no pueda participar socialmente».

La propuesta incluye un reconocimiento a personalidades a las que la edad no les ha impedido seguir activas: el pintor Pepe Dámaso; el presidente de la Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas, Roque Díaz; el exrector de la ULPGC, José Regidor; la galerista Saro León, la doctora Mari Carmen Azpeitia y la jurista y presidenta de Charter 100, Nardy Barrios. Estas personas, dijo Del Rosario, rompen los esquemas mentales que determinan que, una vez superada la edad de jubilación, la vida activa termina. «Ellas continúan aportando a la sociedad toda su experiencia, su pasión y su empuje por hacer las cosas», añadió sobre estas figuras que serán honradas el 11 de octubre, a las 11.30 horas, en el Real Club Náutico.

Además, en colaboración con el centro de salud de Schamann, se pretende sacar de su aislamiento a personas mayores del barrio de Altavista que sufren soledad a través de un proyecto intergeneracional en el que podrán transmitir sus experiencias a jóvenes en la residencia sociosanitaria Queen Victoria. «Las personas que viven solas están bastante controladas por los centros de salud, pero no se hace nada», comentó la psicóloga de la residencia Macarena Santana.

Asimismo, el 18 de octubre se presentará un vídeo publicitario para concienciar a la población sobre el edadismo que aspiran a difundir a nivel regional.

El decano de la entidad colegial, Francisco Javier Sánchez, dijo que los psicólogos son conscientes de las preocupaciones más hondas de la sociedad y constatan que el valor social de los mayores ha ido decayendo.