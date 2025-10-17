Salen de Canarias los tres primeros menores reubicados en otras regiones por contingencia Con ello ya se habrían activado los tres mecanismos de distribución de niños, niñas y adolescentes extranjeros solos desde el archipiélago

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El próximo lunes 20 de octubre está previsto que salgan los tres primeros menores migrantes solos en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería por contingencia migratoria. Con esta salida estarían ya activados los tres mecanismos de distribución de la infancia y adolescencia migrante para hacer frente al hacinamiento de los centros canarios.

Así lo explicó este jueves la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, en conversación telefónica.

Se prevé que este lunes salgan cuatro menores con derecho a asilo político a la península. Junto a ello y hacia la misma comunidad viajarán los tres primeros menores que se reubican en otras regiones al estar Canarias en contingencia migratoria extraordinaria, esto es, por superar tres veces su capacidad de acogida ordinaria.

«Con esta salida estarían ya activados los tres mecanismos de distribución de la infancia y adolescencia migrante» Sandra Rodríguez Directora General de Infancia

Cabe recordar que el archipiélago, en condiciones normales, debería acoger a algo más de 700 menores extranjeros solos. A lo que habría que sumar, «por solidaridad territorial» —recuerda Rodríguez—, otros tantos, de tal forma que las islas pueden acoger a algo más de 1.500 menores. Sin embargo, por la crisis migratoria de los últimos años, el archipiélago ha visto triplicado el número de niños, niñas y adolescentes en sus centros.

La modificación de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso permite reubicar a los menores en otras comunidades cuando una región esté en contingencia migratoria extraordinaria.

Las islas ya han ido adelantando los expedientes de más de 350 chicos, de los que tres saldrán previsiblemente el lunes.

Además, un millar han solicitado incorporarse al sistema de protección internacional. A esos menores se refiere el auto del Tribunal Supremo que ordenó al Estado incluirlos en sus recursos. De momento, por esta segunda vía han salido menos de 200.

Además, hay una tercera vía, la vía exprés, para la salida y reubicación de los menores extranjeros solos que estén llegando a las islas en la actualidad y desde el pasado 29 de agosto.

En esta situación, con las últimas llegadas estas semanas de octubre de cayucos al archipiélago, se encuentra medio centenar de niños, niñas y adolescentes, tras comprobarse la mayoría de edad de otra decena. Para ello, el Estado tiene un plazo de 15 días, aunque por diferentes circunstancias se está alargando.

Temas

Adolescentes

Canarias

Menores

Migrantes

Infancia