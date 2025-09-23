Canarias informa al Supremo del incumplimiento con los menores asilados: «Es desacato»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

Canarias ha registrado en el Tribunal Supremo un escrito en el que manifiesta al Alto Tribunal el incumplimiento del Estado con los menores asilados. Así lo aseguró este martes el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en el Parlamento regional. En respuesta a una pregunta de la diputada popular Luz Reverón, Clavijo señaló que cree que lo que hace el Gobierno de España es «desacato» por su «desobediencia clara» al auto del Supremo que imponía al Estado hacerse cargo de los menores extranjeros solos con protección internacional. Más de mil.

Efectivamente, dijo Clavijo, «lo que está ocurriendo con los tres autos del Supremo sobre los niños y niñas que están esta profesión internacional, que son los más vulnerables entre los vulnerables, ya no solo está siendo un despropósito, yo creo que está haciendo desacato al Tribunal y hay una desobediencia clara». Y es que a su juicio, «no tiene sentido que tras seis meses hayan salido solo 127 niños. Ha salido 1,5 menores por día. A este ritmo es evidente que el problema de hacinamiento, que es uno de los problemas que el Tribunal Supremo puso de manifiesto porque se vulnera los derechos de esos menores, no solo no se va a resolver sino que se va a agravar».

Racismo

Clavijo recordó que no se entiende como con la criris de Ucrania España fue capaz de acoger a 250.000 personas, de los cuales 7.000 eran niños y niñas menores no acompañados «y no hubo ningún tipo de problema. Ninguna comunidad acudió al Tribunal Supremo para que el Gobierno de España cumpliese».

En realidad, añadió, «no hubo tanto follón, no hubo tanta excusa. Por lo tanto, creemos firmemente desde el Gobierno de Canarias, que detrás hay racismo».