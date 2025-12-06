Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Trayectoria del vuelo donde tuvo lugar la pelea. @controladores

Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo

Una pelea a bordo del avión obligó a solicitar asistencia médica y presencia policial a su llegada al aeropuerto de Tenerife Sur

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:42

Comenta

Un incidente a bordo de un vuelo procedente de Edimburgo con dirección al aeropuerto de Tenerife Sur ha obligado a la tripulación a solicitar asistencia médica y presencia policial a su llegada al aeródromo.

Según detallan en la cuenta de redes sociales Controladores Aéreos (@controladores), durante el vuelo se desencadenó una pelea en la que habría sigo agredido un tripulante de cabina.

Desde la torre de contros se procedió a «recortar con prioridad la aproximación al máximo mientras se coordinaba con el aeropuerto la asistencia en tierra».

Desde la cuenta han mostrado su «apoyo a tripulaciones y pasajeros que tienen que soportar estas situaciones tan desagradables».

