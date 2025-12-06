Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo Una pelea a bordo del avión obligó a solicitar asistencia médica y presencia policial a su llegada al aeropuerto de Tenerife Sur

Un incidente a bordo de un vuelo procedente de Edimburgo con dirección al aeropuerto de Tenerife Sur ha obligado a la tripulación a solicitar asistencia médica y presencia policial a su llegada al aeródromo.

Según detallan en la cuenta de redes sociales Controladores Aéreos (@controladores), durante el vuelo se desencadenó una pelea en la que habría sigo agredido un tripulante de cabina.

Desde la torre de contros se procedió a «recortar con prioridad la aproximación al máximo mientras se coordinaba con el aeropuerto la asistencia en tierra».

Desde la cuenta han mostrado su «apoyo a tripulaciones y pasajeros que tienen que soportar estas situaciones tan desagradables».

🚨 ​Incidente a bordo de vuelo ✈️ procedente de Edimburgo llegando a #Tenerife Sur.

La tripulación solicita asistencia médica y presencia policial a su llegada por una pelea donde, al parecer, habrían agredido al TCP.

— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) December 5, 2025