Canarias quiere seguir ayudando a Mauritania a formar a sus jóvenes y evitar la migración Los viceconsejeros Caraballo y Candil trasladan este mensaje al país africano. 20.000 mauritanos viajan por salud y negocios a las islas habitualmente

El Gobierno de Canarias manifestó este lunes su interés por seguir desarrollando proyectos de formación con Mauritania y contribuir, así, al crecimiento del país vecino, con el objetivo de garantizar un futuro para sus jóvenes y que no se vean forzados a salir de su tierra. La relación entre Mauritania y Canarias ha sido históricamente muy estrecha y lo sigue siendo actualmente. Se calcula que unos 20.000 mauritanos viajan habitualmente a las islas, de cinco a siete días, para comprar productos y acceder a servicios sanitarios. Los residentes mauritanos en Canarias superan los 5.000.

Los viceconsejeros canarios del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil, trasladaron este mensaje de proximidad al ministro mauritano de Formación Profesional, Mohamed Malainine Ould Eyid, en un encuentro celebrado en la capital mauritana, Nuakchot.

El Ejecutivo canario informa en una nota que Caraballo y Candil pasarán tres días en el país africano para continuar estrechando lazos de vecindad y mantener reuniones del máximo nivel institucional, en las que presentarán distintos proyectos sociales, como son Clúster de Moda de Mauritania y Balón de la Esperanza, iniciativas con las que el archipiélago apuesta por el desarrollo y la integración social de colectivos vulnerables.

Las claves Clúster de Moda El Gobierno canario propone el fomento de la cultura y los recursos de la industria textil mauritana.

Tierra Firme El proyecto forma a los jóvenes en construcción, logística o energías renovables para evitar que emigren.

Vínculos históricos Canarias es el territorio español que más exportaciones realiza al país africano.

Junto a los viceconsejeros viaja una de las coordinadoras del equipo Agenda 2030 Islas Responsables Lab (IRLab) y experta en sostenibilidad, Ithaisa Hernández, y una delegación del Gobierno del País Vasco liderada por el director de acogida e integración de las personas migrantes, Ignacio Fariña, quien desea conocer el trabajo de Canarias en este país.

La comitiva canaria abordó durante el encuentro la puesta en marcha de una propuesta de desarrollo de la Industria textil, que busca fomentar el talento, la cultura y los recursos textiles y artesanales del país.

También se trató el proyecto de firma canaria Tierra Firme, cuyo fin es desincentivar que los jóvenes suban a un cayuco. A través de esta iniciativa, cerca de 500 jóvenes reciben formación en construcción, logística o energías renovables en Mauritania, Senegal y Gambia.

Caraballo y Candil aprovecharon la ocasión para recordar los lazos históricos que unen al archipiélago con el país africano. De hecho, Canarias es el territorio español que más exporta hacia Mauritania. Solo el año pasado esas exportaciones se tradujeron en 75 millones de euros. Siendo así, el Gobierno canario acordó con la patronal mauritana identificar actores empresariales de ambos territorios con intereses comunes para impulsar alianzas empresariales.

