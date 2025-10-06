Los mismos fallos con la edad impiden la salida de los primeros cinco chicos: dos son mayores

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 15:15 Comenta Compartir

La aplicación de la distribución exprés que permite la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias para los menores extranjeros no acompañados encalla. Si el primer traslado, el del chico que llegó a Órzola, en Lanzarote, se frustró porque finalmente se comprobó que era mayor de edad, se repite el fallo con dos de los cinco que había autorizado el pasado viernes la Delegación del Gobierno en Canarias.

«La semana pasada era uno, ahora resulta que de los cinco que anunciaban, dos ya han cumplido los 18 años. Lo que hay que hacer es cumplir, movilizar y dar un giro de 180 grados», lamentó este lunes el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.

«El artículo 35 de la Ley de Extranjería obviamente no está funcionando porque eran 15 días después de la llegada» y no ha salido ninguno de la veintena que está en esa situación, explicó Cabello. «Que el Gobierno del Estado siga en una discusión o conversación con las diferentes comunidades autónomas, como comprenderá, yo no puedo entrar ahí porque es responsabilidad del Gobierno del Estado, pero tiene que hacer aplicar la ley», añadió.

Tampoco está funcionando el traslado de los chicos con asilo político para acabar con el hacinamiento de los centros en las islas, tal y como señaló el Tribunal Supremo en un auto «hace ya 200 días».

«200 días después de esas medidas cautelares del Supremo que daban 10 días al Estado han salido 161 menores fuera de Canarias. Y seguimos teniendo en Canarias más de 1.300 con derecho a asilo, a los cuales cada día que pasa, cada día que pasa por incumplimiento del Gobierno del Estado, les está costando derechos», afirmó.

Según las cifras que aportó el portavoz, de los más de 1.300 menores con derecho a asilo político han salido de las islas 161. Y otros 106 están en el recurso temporal del Canarias 50 en espera de reubicación en la península. «En total hay atendidos 268 menores», se quejó Cabello, quien reconoció que el Gobierno canario está «desencantado» con el cumplimiento tanto del auto del TS como de la implementación del cambio en la Ley de Extranjería. «A este ritmo vamos a ser totalmente incapaces de que se cumpla con Canarias y con esos niños y niñas», advirtió el portavoz del Gobierno.