Urgente Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional C7
Lotería Nacional

Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas

El premio especial acumulado ha sido para el número 94703, serie 8, fracción 6

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional de este sábado 6 de diciembre ha regado de premios las islas Canarias. El premio especial acumulado ha sido para el número 94703, serie 8, fracción 6, dotado de 15.000.000 de euros al décimo.

El primer premio, dotado de 1.300.000 euros a la serie, ha sido para el número 94703. Por su parte, el segundo premio, de 250.000 euros a la serie ha sido para el número 67906.

A continuación, te ofrecemos el listado con todos los premios de la Lotería Nacional:

- 94703, serie 8, fracción 6, premio especial acumulado del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional Día de la Constitución, 15.000.000 euros al décimo

- 94703, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo

- 67906, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo

- 1603, 9740, 7342, 9294 y 4169, premios de 3.750 euros a la serie

- 870, 095, 418, 760, 124, 134, 710, 431, 101, 455, 343, 401, 926, 768 y 491, premios de 750 euros a la serie

- 73 y 13, premios de 300 euros a la serie

- 2, 3 y 4, reintegros del sorteo de hoy de la Lotería Nacional

¿Dónde ha caído la Lotería Nacional?

En este Sorteo Extraordinario del día de la Constitución la suerte ha sonreído al archipiélago canario. El segundo premio ha agraciado a la localidad de Tuineje (Las Palmas) y el segundo premio se ha repartido en ambas provincias, agraciando a El médano (Santa Cruz de Tenerife), Mercalaspalmas (Las Palmas).

