Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia Después del cierre total de las aulas este jueves, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha informado que mañana viernes se retoma la actividad lectiva presencial

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:16 | Actualizado 13:38h.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil sobre la evolución del episodio meteorológico que ha afectado estos días a nuestro archipiélago, informa de que mañana viernes 14 de noviembre se retoma la actividad lectiva presencial con normalidad en todos los centros educativos de todas las islas.

Este jueves, la administración educativa canaria suspendió las clases presenciales en toda Canarias debido a la situación de alerta naranja por la borrasca Claudia. Todos los centros pasaron al modelo telemático «con el fin de evitar desplazamientos y prevenir incidencias ante los episodios meteorológicos adversos previstos en nuestro archipiélago», comunicó la Consejería.