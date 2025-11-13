Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas
Imagen de uno de los vehículos afectados junto al muro.
Imagen de uno de los vehículos afectados junto al muro. Arcadio Suárez

La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria

Afortunadamente no hay que lamentar heridos

Gaumet Florido
Lucía Álamo Valencia

Gaumet Florido y Lucía Álamo Valencia

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:38

La caída de un muro de unos 50 metros de altura ha dejado una de las imágenes más llamativas del paso de la borrasca Claudia en Gran Canaria. El derrumbe de este laúd que venía precedida de un varias toneladas de piedras y escombros ha aplastado a tres vehículos que se encontraban estacionados en la vía en San Bartolomé de Tirajana.

Operarios del servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento y dos grúas, se encargaron de limpiar la zona y retirar los vehículos dañados ante la atenta mirada de vecinos y viandantes que se encontraban en la zona.

Afortunadamente, no hay que lamentar heridos.

canarias7 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria