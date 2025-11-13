La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria Afortunadamente no hay que lamentar heridos

Gaumet Florido y Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:38

La caída de un muro de unos 50 metros de altura ha dejado una de las imágenes más llamativas del paso de la borrasca Claudia en Gran Canaria. El derrumbe de este laúd que venía precedida de un varias toneladas de piedras y escombros ha aplastado a tres vehículos que se encontraban estacionados en la vía en San Bartolomé de Tirajana.

Operarios del servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento y dos grúas, se encargaron de limpiar la zona y retirar los vehículos dañados ante la atenta mirada de vecinos y viandantes que se encontraban en la zona.

Afortunadamente, no hay que lamentar heridos.

Temas

San Bartolomé de Tirajana