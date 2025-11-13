Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
El archipiélago está en alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas por la borrasca, que entró por las islas occidentales y avanza hacia el este
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 13 de noviembre 2025, 05:51
Canarias permanece en la alerta por lluvias intensas, viento, riesgo de inundaciones y tormentas por el paso de la borrasca Claudia, que entró en el archipiélago por las islas occidentales (Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro) y avanza hacia el este, según las previsiones de la Aemet. Durante la jornada de hoy jueves están suspendidas las clases presenciales tanto en colegios e institutos como en las universidades, que han pasado las clases a la modalidad online.
06:15
Hasta 100 litros por metro cuadrado
La borrasca Claudia puede dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Canarias, como muestra este mapa del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) compartido por Meteored .
*Un milímetro de lluvia equivale a un litro por metro cuadrado.
06:01
Consultar siempre fuentes oficiales
Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa, así como otros avisos relacionados con la borrasca. Estos son algunos de los enlaces a fuentes oficiales:
Redes sociales de fuentes oficiales:
La Aemet (@AEMET_Canarias)
Meteored (@MeteoredES)
112 Canarias (@112canarias)
Consejería de Educación (@EducacionGobC)
Gobierno de Canarias (@PresiCan)
012 Gobierno de Canarias (@012Gobcan)
06:01
Cómo estar preparado para el impacto de la borrasca Claudia
El Gobierno de Canarias ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para afrontar de la mejor manera los fenómenos meteorológicos previstos. Estas medidas incluyen pautas de autoprotección y consejos prácticos para reducir riesgos en caso de lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas o fenómenos costeros.
06:00
Buenos días,
06:00
La previsión de la Aemet para hoy jueves
Para hoy jueves, la Aemet prevé que el frente continúe barriendo el archipiélago hacia el este, con probables chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en las islas centrales durante primeras horas, y que serán persistentes especialmente en vertientes orientadas al suroeste, donde podrán acumularse cantidades significativas de precipitación. A lo largo de la jornada afectarán a las islas orientales, aunque es probable que ya lo hagan con intensidad moderada, sin descartar que sean puntualmente fuertes. Continuará soplando el viento del suroeste con rachas muy fuertes, que rolará a oeste tras el paso del frente, tendiendo a amainar al final.
