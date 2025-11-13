Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas

06:15

Hasta 100 litros por metro cuadrado

La borrasca Claudia puede dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Canarias, como muestra este mapa del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) compartido por Meteored .

*Un milímetro de lluvia equivale a un litro por metro cuadrado.