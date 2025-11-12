La lluvia dejó 109 litros por metro cuadrado en El Paso y 108 en El Roque de Los Muchachos La isla de La Palma ha sido una de las más afectadas por la borrasca Claudia

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Hasta 109 litros por metro cuadrado había dejado la borrasca Claudia durante la jornada de este miércoles, a las 20.00 horas, en El Paso, en La Palma, por donde entró el frente frío y hubo más precipitaciones.

De hecho, en la Isla Bonita se registraron las cinco mayores precipitaciones del primer día de la borrasca según los datos de la Aemet. Así, en el Roque de Los Muchachos se contaban 108 litros hasta las 20.30 horas, en Puntagorda eran 66.4 litros, en Tijarafe se anotaban 44.4 y en el aeropuerto eran 26.8.

En cambio, el viento sopló más fuerte en otras islas occidentales y la racha máxima se contabilizó en Izaña, en Tenerife. Fue de 106 km/h a las 19.10 horas, mientras que en Alto Igualero, en el municipio gomero de Vallehermoso, fue de 94 km/h a las 18.20. La siguiente más fuerte se contó en Arico, a las 12.50, cuando llegó a 89 km/h. En Sabinosa, en El Hierro, corrió a 85 km/h a las 11.00 horas y la quinta más fuerte se contó en Agüimes, a las 14.00. Fue de 80 km/h.

La temperatura mínima del miércoles en Canarias se produjo también en el Roque de Los Muchachos, donde el termómetro bajó hasta 4.4 grados centígrados a las 01.40 horas.

La borrasca Claudia, en cualquier caso, no ha traído consigo un notable descenso del mercurio, manteniéndose las temperaturas sin grandes cambios.