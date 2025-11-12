La borrasca irá remitiendo a lo largo de mañana dejando lluvia, viento y tormentas La Aemet predice que las mayores precipitaciones se darán de nuevo en las islas de La Palma y Tenerife y un máximo de 80 litros en 12 horas en Gran Canaria

La borrasca Claudia entró este miércoles en Canarias por La Palma, donde se registraron las mayores precipitaciones de la jornada.

Al igual que entró este miércoles por La Palma, los efectos de la borrasca Claudia que barre Canarias dejarán mañana de sentirse primero en la Isla Bonita, donde antes finalizará el aviso por lluvias que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para este jueves en todo el archipiélago.

No obstante, es en las cumbres, el este y el oeste de La Palma, al igual que en el este, sur y oeste de Tenerife donde se esperan mañana también las mayores precipitaciones. La predicción de la Aemet es de hasta 100 litros por metro cuadrados en 12 horas en esas zonas de ambas islas, hasta las 12.00 horas en La Palma y hasta las 09.00 en Tenerife.

En las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria el pronóstico es de hasta 80 litros de precipitación acumulada en 12 horas, lluvias que pueden ser eficientes en el suroeste, así como localmente en forma de chubasco tormentoso y que se concentrarán entre las 00.00 y las 14.00 horas.

En La Gomera y el Hierro la predicción de lluvias es similar, pero en un mayor periodo de tiempo porque el inicio del aviso comenzó este miércoles a las 18.00 horas y finaliza mañana a las 09.00.

Precipitaciones En Gran Canaria las lluvias asociadas a la borrasca se concentrarán entre las 00.00 y las 14.00 horas de hoy, según el aviso de la Aemet.

Viento Este aviso se prolonga hasta la tarde. Acabará en Gran Canaria a las 15.00, en Lanzarote y Fuerteventura a las 17.00 y en las islas occidentales a las 18.00.

Oleaje El aviso costero se mantiene para el norte de Gran Canaria y Tenerife (salvo el norte) por viento del suroeste que soplará de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

La predicción de la Aemet es que el agua no llegue hasta las islas de Lanzarote y Fuerteventura, al menos en la suficiente cantidad como para ser incluidas en el aviso por lluvias para hoy. Aún así la predicción para ambas islas es de chubascos tormentosos por la mañana y horas centrales del día, sin descartar que sean fuertes o muy fuertes.

Sí se mantiene para el conjunto del archipiélago, con la única excepción de la cornisa noroeste de Tenerife, el aviso por vientos, que se prolonga hasta la tarde de hoy. Acabará primero en Gran Canaria, a las 15.00, después en Lanzarote y Fuerteventura, a las 17.00, y finalmente en las cuatro islas occidentales, a las 18.00 horas.

Las posibles tormentas se pueden organizar en línea en las islas occidentales, mientras que en Gran Canaria serían aisladas

En general el viento será del suroeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en medianías y zonas altas expuestas de las islas montañosas así como en las islas más orientales, rolando al oeste y disminuyendo en medianías y costas al final de esta jornada de jueves.

Riesgo de tormentas

También sigue activo el aviso por tormentas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, que irá remitiendo de oeste a este durante la mañana de este jueves. Se inició ayer en las islas occidentales y empezará con el día de hoy en la isla redonda. Lanzarote y Fuerteventura tampoco entran en este aviso. Terminará en La Palma a las 06.00 horas, en La Gomera, El Hierro, el norte y el sur, este y oeste de Tenerife a las 09.00 y en el área metropolitana de la isla picuda se prolongará hasta las 12.00.

La predicción de la Aemet habla de tormentas aisladas que pueden organizarse en línea en las islas occidentales, mientras que en Gran Canaria se trataría de tormentas aisladas que en principio finalizarían a las 14.00 horas.

Sigue el aviso por oleaje

El aviso costero por oleaje y mala mar, que comenzó la semana pasada, también ha evolucionado y hoy sólo se mantiene, por viento del suroeste que soplará de 50 a 61 km/h (fuerza 7), para el norte de Gran Canaria y para el área metropolitana y el este, sur y oeste de Tenerife.

Finaliza a las 12.00 horas, salvo en el área metropolitana de la isla picuda, donde se extiende hasta las 13.00.