Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
Aeropuerto de Gran Canaria. C7

La borrasca Claudia obliga a desviar once vuelos en Gran Canaria y La Palma

Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el archipiélago

Ep

Santa Cruz de La Palma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca 'Claudia', en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma, informan fuentes de Aena a Europa Press.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Sur y otro en Tenerife Norte, mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Sur y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Norte, respectivamente.

Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas.

Noticias relacionadas

Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas

Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas

Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»

Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»

Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia

Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  3. 3 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  5. 5 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  8. 8 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  9. 9 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  10. 10 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La borrasca Claudia obliga a desviar once vuelos en Gran Canaria y La Palma

La borrasca Claudia obliga a desviar once vuelos en Gran Canaria y La Palma