La borrasca Claudia obliga a desviar once vuelos en Gran Canaria y La Palma Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el archipiélago

Ep Santa Cruz de La Palma Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:07

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca 'Claudia', en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma, informan fuentes de Aena a Europa Press.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Sur y otro en Tenerife Norte, mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Sur y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Norte, respectivamente.

Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas.