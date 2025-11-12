Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia

Recomendación principal: consulte las fuentes oficiales

Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa, así como otros avisos relacionados con la borrasca. Estos son algunos de los enlaces a fuentes oficiales:

Página web de la Aemet

Página web del Gobierno de Canarias

Alertas activas (en la web del Gobierno de Canarias)

Redes sociales de fuentes oficiales

La Aemet (@AEMET_Canarias)

Meteored @MeteoredES)

112 Canarias (@112canarias)

Consejería de Educación (@EducacionGobC)

Gobierno de Canarias (@PresiCan)

012 Gobierno de Canarias (@012Gobcan