Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
El Gobierno ha decretado la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas desde este miércoles en el archipiélago
Lucía Álamo Valencia y Teresa Artiles Vizcaíno
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:20
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias informa que se suspenden las clases presenciales en toda Canarias este jueves 13 de noviembre de 2025, debido a la actual situación meteorológica y la declaración del estado de alerta naranja ante la llegada de la borrasca Claudia en las próximas horas.
🧵 La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, informa: pic.twitter.com/j5eVlEe4eP— Educación Gobcan (@EducacionGobC) November 12, 2025
Recomendación principal: consulte las fuentes oficiales
Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa, así como otros avisos relacionados con la borrasca. Estos son algunos de los enlaces a fuentes oficiales:
Página web de la Aemet
Página web del Gobierno de Canarias
Alertas activas (en la web del Gobierno de Canarias)
Redes sociales de fuentes oficiales
La Aemet (@AEMET_Canarias)
Meteored @MeteoredES)
112 Canarias (@112canarias)
Consejería de Educación (@EducacionGobC)
Gobierno de Canarias (@PresiCan)
012 Gobierno de Canarias (@012Gobcan
En actualización
Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.
Noticias relacionadas