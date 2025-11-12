Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
La borrasca Claudia se deja sentir desde primera hora de este miércoles en La Palma. C7

Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia

El Gobierno ha decretado la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas desde este miércoles en el archipiélago

Lucía Álamo Valencia
Teresa Artiles Vizcaíno

Lucía Álamo Valencia y Teresa Artiles Vizcaíno

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias informa que se suspenden las clases presenciales en toda Canarias este jueves 13 de noviembre de 2025, debido a la actual situación meteorológica y la declaración del estado de alerta naranja ante la llegada de la borrasca Claudia en las próximas horas.

Recomendación principal: consulte las fuentes oficiales

Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa, así como otros avisos relacionados con la borrasca. Estos son algunos de los enlaces a fuentes oficiales:

Página web de la Aemet

Página web del Gobierno de Canarias

Alertas activas (en la web del Gobierno de Canarias)

Redes sociales de fuentes oficiales

La Aemet (@AEMET_Canarias)

Meteored @MeteoredES)

112 Canarias (@112canarias)

Consejería de Educación (@EducacionGobC)

Gobierno de Canarias (@PresiCan)

012 Gobierno de Canarias (@012Gobcan

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

Noticias relacionadas

La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: la Aemet eleva a naranja el aviso en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: la Aemet eleva a naranja el aviso en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Mogán suspende las clases este jueves pero la última palabra es del Gobierno

Mogán suspende las clases este jueves pero la última palabra es del Gobierno

Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca Claudia

Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy

La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy

La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  4. 4 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  5. 5 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  6. 6 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  7. 7 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  8. 8 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  9. 9 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca
  10. 10 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia

Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia