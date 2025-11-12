Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025
La borrasca Claudia llega a Canarias. Aemet

La borrasca Claudia llega a Canarias: sigue en directo la última hora

Decretada la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas desde este miércoles en el archipiélago

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:06

Canarias observa atenta la llegada de la borrasca Claudia, que empezará a notarse a partir de hoy miércoles en las islas occidentales (Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro) y avanzará hacia el este. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado cuatro alertas por la previsión de lluvias muy intensas, viento, inundaciones y tormentas. Además, las clases presenciales se han suspendido en las islas occidentales para hoy miércoles 12 de noviembre por la tarde, mientras se estudian las medidas a aplicar para mañana jueves.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La borrasca Claudia llega a Canarias: sigue en directo la última hora

La borrasca Claudia llega a Canarias: sigue en directo la última hora