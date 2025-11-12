La borrasca Claudia llega a Canarias: sigue en directo la última hora
Decretada la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas desde este miércoles en el archipiélago
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:06
Canarias observa atenta la llegada de la borrasca Claudia, que empezará a notarse a partir de hoy miércoles en las islas occidentales (Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro) y avanzará hacia el este. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado cuatro alertas por la previsión de lluvias muy intensas, viento, inundaciones y tormentas. Además, las clases presenciales se han suspendido en las islas occidentales para hoy miércoles 12 de noviembre por la tarde, mientras se estudian las medidas a aplicar para mañana jueves.
