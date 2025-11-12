Zafarrancho preventivo en Gran Canaria ante la borrasca Claudia El Cabildo y los ayuntamientos suspenden las actividades al aire libre, cierran instalaciones y carreteras y abren centros de acogida

Preparativos en el pabellón de El Tablero de Maspalomas para acoger a personas sintecho.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:45

La llegada de la borrasca Claudia a Gran Canaria, prevista a partir de la medianoche de este miércoles a jueves, ha generado un zafarrancho preventivo en carreteras, cauces, y espacios públicos que puedan verse afectados por las lluvias y el viento, así como la activación de numerosos medios humanos preparados para sus efectos.

Desde la noche de este miércoles quedó prohibido el uso de las áreas recreativas, zonas de acampada y albergues, además de las fincas de Osorio y El Galeón y el Centro de Interpretación de Los Tilos de Moya y hoy permanecerá cerrado el Jardín Botánico Viera y Clavijo y suspendidas las reservas para acceder al Roque Nublo.

El área de Carreteras del Cabildo ha movilizado a un centenar de operarios que hasta este jueves estarán pendientes de cualquier incidencia que puedan ocasionar las fuertes lluvias y vientos que se esperan. Además, hizo podas intensivas en vías, como la GC-15 (Centro), la GC-21 (Teror) y la GC-41 (Valsequillo) y ya de noche cerró, en la cumbre, las carreteras entre Tejeda y Artenara (GC-210) hasta Acusa; de la presa de Las Niñas (GC-605) a Ayacata; y el tramo de la carretera de La Aldea (GC-200) que bordea Faneque, cortando también los accesos por esa vía a Andén Verde y a la Montaña de Tirma.

Preparativos ante la llegada de la borrasca Claudia en Telde, Agaete y carreteras. C7

Los municipios que le darán la bienvenida a Claudia, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, se atrincheraron para amortiguar sus golpes. Uno y otro reforzaron los turnos de guardia de sus efectivos de seguridad para esta pasada madrugada y activaron retenes nocturnos para afrontar las posibles emergencias.

En San Bartolomé de Tirajana se pidió a la concesionaria la retirada de las playas de todas las hamacas y sombrillas, se cerró el parking de tierra del barranco de Joseíto, en San Agustín y se desalojó a personas sintecho bajo túneles o puentes.

En la capital se han cerrado todos los parques vallados y suspendido todas las actividades municipales, entre otras medidas.

En Telde, operarios del Cabildo efectuaron labores de limpieza en los barrancos de Melenara y Salinetas y el Ayuntamiento activó su Plan de Emergencias Municipal, recomendó no estacionar vehículos ni circular por cauces, especialmente en zonas como Ojos de Garza, Las Bachilleras, El Tundidor y Las Goteras, y pidió evitar desplazamientos innecesarios por áreas de costa.

Pabellón preparado en Doctoral, túnel desalado en el sur y sacos de arena en Arinaga. Arcadio Suárez

En Ingenio se cerraron al mediodía las instalaciones municipales al aire libre y desde la medianoche todos los recintos, tanto cubiertos como exteriores, hasta que finalice la alerta.

Agüimes activó un dispositivo de 40 personas, entre Protección Civil, Policía Local y operarios municipales para solventar incidencias y puso sacos de arena para encauzar el agua en puntos críticos de Arinaga, casco y Los Corralillos.

Santa Lucía de Tirajana cerró las instalaciones deportivas y a medianoche las escuelas infantiles y centros municipales, además de suspender todas las actividades deportivas y culturales. Durante estos días ha realizado una limpieza especial en cauces de barrancos y alcantarillas.

En el norte, Agaete ha suspendido todas las actividades municipales en interior y exterior, ha cerrado las instalaciones deportivas, senderos y caminos rurales y ha prohibido el acceso a barrancos, parques infantiles y zonas arboladas, así como a la avenida marítima, las playas y al muelle.

Cruz Roja habilitó camas para la acogida de personas sintecho en los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Lucía de Tirajana.