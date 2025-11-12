Barrancos limpios y sacos en Lanzarote contra lluvia y viento Este jueves no abrirán los Centros de Arte, Cultura y Turismo al público | Se prohíben las actividades al aire libre y cierran las instalaciones culturales

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:24 Comenta Compartir

Visto el antecedente sufrido el 12 de abril pasado, con consecuencias muy graves en Costa Teguise y Arrecife, a nivel material; este miércoles se tomaron medidas de relieve en los siete municipios lanzaroteños, en previsión de los vientos intensos y las precipitaciones intensas que se esperan para este jueves en Lanzarote y La Graciosa. Se actuó de modo coordinado, a través del Consorcio Insular de Emergencias, entidad que desde el lunes ha venido haciendo un seguimiento de la trayectoria del fenómeno meteorológico Claudia.

La activación del Plan de Emergencias Insular de Lanzarote (PEIN) fue el punto de partida para unificar criterios y medidas. Por ejemplo, sirvió para fijar la estrategia de izar banderas rojas en las playas, en aras de prohibir el acceso al mar a los bañistas, pues se espera oleaje intenso para este jueves, atendiendo a cómo el viento se empezó a comportar desde primera hora del miércoles.

Asimismo, por parte del Cabildo se decidió ayer el cierre hoy de las instalaciones culturales y similares; así como la suspensión de las actividades al aire libre. Tampoco abrirán al público los recintos adscritos a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Además, ayer se intensificó el reparto de sacos de arena iniciado el martes, especialmente en Arrecife y Teguise; para así proteger inmuebles en zonas donde son habituales las grandes acumulaciones de agua cuando se dan episodios notables de lluvias.

En la capital, el alcalde, Yonathan de León, firmó el decreto de suspensión de las actividades al aire libre en las instalaciones municipales. La suspensión municipal se mantendrá hasta la desactivación de las alertas por la borrasca. Además, se intensificaron los trabajos para encauzar los barrancos que confluyen junto al barrio de Argana Alta.

En el particular de Teguise tomaron medidas de similar consideración que en Arrecife, con especial atención para el barranco del Hurón, espacio que hace siete meses no tuvo capacidad suficiente para absorber el caudal de agua que afectó a Costa Teguise, debido entonces a la acumulación de residuos. Además, explicó el concejal de Obras Públicas, Eugenio Robayna, durante esta semana se han repartido sacos de arena entre vecinos de diferentes pagos del municipio.

Para actuar en los siete ámbitos, con atención también para La Graciosa, con personal en Caleta de Sebo, consta un protocolo con implicación de Protección Civil, Cruz Roja y Emerlan; junto con las siete policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, entre otros.

La lluvia se cuenta con que se dejará notar durante este jueves en Lanzarote y La Graciosa en el tramo temporal de 9.00 a 15.00 horas, con el vaticinio de que en algunos puntos en concreto se dé una precipitación acumulada en una hora de hasta 30 milímetros. Por ello se ha activado el nivel naranja en materia de alerta.