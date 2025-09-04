Teror acoge el ensayo del desfile militar del Día del Pino Cuerpos del Ejército de Tierra y de Aire pulen los últimos detalles para rendir honores a la Virgen el próximo 8 de septiembre en la villa mariana

David Rodríguez Medina Teror Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:37

Al ritmo de trompetas y tambores, miembros de distintos rangos del Ejército de Tierra y de Aire realizaron el ensayo final del desfile militar al que asistieron más de un centenar de personas para presenciar la antesala de lo que será uno de los momentos más importantes de las fiestas patronales de Teror y que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre con motivo del Día del Pino. Como ya es tradición cada año, el Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº 50 desfiló este jueves a modo de prueba por la plaza del Pino y la Calle Real.

Además del Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº50, también estarán presente en el desfile la Unidad de Música del Mando de Canarias, perteneciente al ejército de aire, la Banda de Guerra nº1 Brigada XVI, del Ejército de Tierra, y la Unidad de Gastadores del Mando Aéreo de Canarias. Este año le tocará tener representación al ejército aéreo en el tradicional desfile, ya que cada edición se turna con el naval para acompañar al ejército terrestre en el día de la patrona de la Diócesis de Canarias.

Esta puesta en escena se realiza para mostrar honores a la imagen de la Virgen del Pino y la representación de SS.MM. el Rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, no se quiso perder la prueba de ensayo del desfile, ya que en su pasado fue alférez de navío en la infantería marina. El procedimiento de este desfile es similar todos los años, puesto que «el presidente del Gobierno de Canarias suele llegar sobre las 11.30 de la mañana» y se le interpreta el himno nacional «para luego dar 21 cañonazos y 21 voces de 'viva España'» indica Laforet.

Tras ello, el presidente es recibido por el alcalde de Teror y por el teniente general del Mando de Canarias, «pasa revista a las fuerzas formadas» y saludan a las autoridades civiles. Antes de acceder a la basílica de Nuestra Señora del Pino para dar paso a la solemne eucaristía, los cuerpos militares acceden a la casa de los Manríquez.

Finalmente, parte de esa fuerza militar, de forma voluntaria, participa en la procesión de la Virgen del Pino, la cual se realizará sobre las 13.00 horas, tras la recepción oficial de autoridades y del representante del presidente del Gobierno de Canarias, y después de la solemne eucaristía que presidirá el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, que tendrá lugar sobre las 12.00 horas.