Fiestas del Pino 2025: se activará un punto violeta

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 12:38 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

Teror celebra una de las fiestas más populares de Gran Canaria. Si quieres disfrutar de ella, es conveniente que estés al tanto de todo tipo de información relacionada. El Ayuntamiento de Teror quiere garantizar a toda costa la seguridad y la comodidad de los asistentes.

Punto violeta

La Fiesta del Pino contará con un punto violeta contra la violencia de género, que ya se activó los días 30 y 31 de agosto para el Festival de Teatro en la Calle 'En Pie'; y se implantará el 4 de septiembre, para el Concierto Joven 'Pinito Fest'; el 7 de septiembre, en la víspera del Pino; y el 20 de septiembre en la Verbena Canaria.

Otras recomendaciones

Para evitar incidentes durante el trayecto, lo mejor es caminar siempre por las zonas de la calzada reservadas para peatones o por el arcén de la izquierda en dirección contraria a los vehículos. Si vas en grupo, peregrina en fila, portando una luz al principio y al final. Utiliza elementos reflectantes en la vestimenta y no te olvides de llevar agua.

Cuida del medio ambiente y no dejes residuos en el camino. No lleves envases de vidrio, objetos punzantes, inflamables o pirotécnicos. En caso de incidente la regla es 'proteger, avisar y socorrer'. A la hora de la vuelta, la mejor opción es el transporte público. Para más información, puedes consultar el programa completo.