Una guagua de Global frente a la Basílica de Teror. C7.

Fiestas del Pino 2025: estos son los horarios de las guaguas

Ayer se celebró la tradicional Subida de la Bandera

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:46

Teror celebra una de las fiestas más populares de Gran Canaria. Si quieres disfrutar de ella, es conveniente que estés al tanto de todo tipo de información relacionada como son los horarios del transporte público.

Los días 7 y 8 de septiembre, la compañía de transporte Global desplegará, como viene siendo habitual, servicios especiales para que todos los municipios puedan acercarse hasta Teror con mayor comodidad. La empresa espera a más de 68.000 personas. El mayor número de transportes se concentrará en la capital grancanaria, donde partirán guaguas cada 5 minutos rumbo a la Basílica.

Líneas de guaguas reforzadas

Línea 214 San Mateo – Teror

Línea 215 Arucas – Teror

Línea 216 Las Palmas de Gran Canaria (San Telmo) – Teror

Línea 218 Valleseco – Teror

Línea 220 Tejeda – Artenara – Teror

Línea 359 Telde – Teror

Línea 361 Gáldar – Guía – Arucas – Teror

Línea 362 Santa Brígida – San Mateo – Teror

Los horarios y frecuencias serán publicados en los próximos días por la empresa de transportes. Puede consultar su página web aquí.

Otras recomendaciones

Para evitar incidentes durante el trayecto, lo mejor es caminar siempre por las zonas de la calzada reservadas para peatones o por el arcén de la izquierda en dirección contraria a los vehículos. Si vas en grupo, peregrina en fila, portando una luz al principio y al final. Utiliza elementos reflectantes en la vestimenta y no te olvides de llevar agua.

Cuida del medio ambiente y no dejes residuos en el camino. No lleves envases de vidrio, objetos punzantes, inflamables o pirotécnicos. En caso de incidente la regla es 'proteger, avisar y socorrer'. A la hora de la vuelta, la mejor opción es el transporte público. Para más información, puedes consultar el programa completo.

