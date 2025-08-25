El Ayuntamiento de Teror realiza la invitación oficial para la Fiesta del Pino 2025 El alcalde, José Agustín Arencibia, visitó en primer lugar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien asumirá la representación real en la festividad del Pino

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 18:37

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, acompañado del tercer teniente de alcalde, Manuel Farías, inició este lunes una ronda de visitas a las distintas instituciones para efectuar la invitación oficial del Ayuntamiento de Teror a los actos de la Fiesta del Pino 2025, en especial al día principal de la festividad, el 8 de septiembre.

En primer lugar se reunieron con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien asumirá la representación real el Día del Pino. Este mismo lunes también se realizó la invitación oficial a la Delegación del Gobierno en Canarias, siendo recibidos por la subdelegada Teresa Mayans; y al Colegio Oficial de Abogados, donde fueron recibidos por el decano, Rafael Massiu

En los próximos días se invitará oficialmente a los distintos organismos que colaboran en la organización de las Fiestas del Pino: Cabildo de Gran Canaria, Obispado Diócesis de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Mando de Canarias.

Como es tradición, el alcalde de Teror entrega personalmente a los representantes institucionales el programa de actos de la Fiesta del Pino y les invita a acompañar a la comitiva municipal en los actos principales de la festividad del Pino, el 7 de septiembre, con la romería ofrenda, y el 8 de septiembre, en el acto oficial del Día del Pino.