Fiestas del Pino 2025: todo lo que debe saber antes de ir a Teror Consulte los cortes de tráfico, dónde quedar con su grupo o dónde puede encontrar el punto violeta

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 12:13 | Actualizado 12:24h.

Llega septiembre y miles de peregrinos tienen marcado en el calendario la tradicional visita a la Virgen del Pino. La Basílica de Teror se convertirá en el principal foco de atención de un primer fin de semana del mes que estará repleto de entretenimiento, actos religiosos y tradición. La romería será el domingo 7 y el día en honor a la Patrona de Gran Canaria será el lunes 8, festivo en toda la isla. Si usted quiere visitar a la Virgen del Pino en esos días y comerse su tradicional bocadillo de chorizo de Teror con queso, estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta.

Cortes de tráfico

La carretera de Teror GC-21 funcionará en sentido único, desde Tamaraceite hacia Teror, desde el 7 de septiembre a las 07.00 horas hasta el 8 de septiembre a las 15.00 horas. En el mismo horario, la GC-43 discurrirá en sentido único desde Teror a Arucas.

En la Noche del Pino, desde las 19.00 horas del 7 de septiembre a las 02.00 horas del 8 de septiembre, la GC-21 desde Ciudad del Campo a Teror permanecerá totalmente cerrada al tráfico rodado para facilitar la peregrinación por la carretera. En los días principales de las fiestas el acceso al Casco estará regulado por pases.

Transporte público: horarios de guaguas

Los días 7 y 8 de septiembre, la compañía de transporte Global desplegará, como viene siendo habitual, servicios especiales para que todos los municipios puedan acercarse hasta Teror con mayor comodidad. El mayor número de transportes se concentrará en la capital grancanaria, donde partirán guaguas cada 5 minutos rumbo a la Basílica.

Los horarios y frecuencias serán publicados en los próximos días por la empresa de transportes. Puede consultar su página web aquí.

Restringido el uso de bicicletas

Desde el 7 de septiembre a las 11:00 horas hasta el 8 de septiembre a las 15:00 horas, no se permitirá circular en bicicleta por seguridad en el tramo de Tamaraceite a Teror. Otros días sí que estará permitido, aunque desde el ayuntamiento piden precaución para evitar incidentes durante el peregrinaje.

¿Dónde quedar?

Un buen sitio para reunirse en El Pino es la Plaza de Sintes, donde tienen lugar la mayoría de los conciertos y donde se encuentra la zona de chiringuitos con una decena de puestos de comida y bebida. La actividad comercial del Pino se animará en todos los bares y restaurantes de Teror y también en el mercadillo, con más de un centenar de puestos de venta habilitados.

Punto Violeta

La Fiesta del Pino contará con un punto violeta contra la violencia de género, que se activará los días 30 y 31 de agosto para el Festival de Teatro en la Calle 'En Pie'; el 4 de septiembre, para el Concierto Joven 'Pinito Fest'; el 7 de septiembre, en la víspera del Pino; y el 20 de septiembre en la Verbena Canaria.

Otras recomendaciones

Para evitar incidentes durante el trayecto, lo mejor es caminar siempre por las zonas de la calzada reservadas para peatones o por el arcén de la izquierda en dirección contraria a los vehículos. Si vas en grupo, peregrina en fila, portando una luz al principio y final. Utiliza elementos reflectantes en la vestimenta. Lleva agua, bebidas isotónicas, calzado adecuado y gorra o pañuelo para evitar el sol.

Cuida del medio ambiente y no dejes residuos en el camino. No lleves envases de vidrio, objetos punzantes, inflamables o pirotécnicos. En caso de incidente la regla es 'proteger, avisar y socorrer'. A la hora de la vuelta, para evitar atascos, lo mejor el transporte público. Para más información, puede consultar el programa al completo.