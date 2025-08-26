Global espera mover a más de «68.000 personas» en las fiestas del Pino 2025 La empresa presenta su dispositivo especial para los días grandes de Teror con el objetivo de que los visitantes «elijan el transporte público frente al privado»

David Rodríguez Medina Teror Martes, 26 de agosto 2025

Global presentó este martes el dispositivo especial que pondrá a disposición para mover en transporte público a las miles de personas que acudirán a principios del mes de septiembre a Teror con motivo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pino. 'El Pino no se cuenta, El Pino se vive' ha sido el lema elegido por la empresa para presentar el dispositivo de esta edición. Desde hace 51 años, la empresa de transporte público canaria se ha encargado de organizar dispositivos especiales en cada edición de las fiestas patronales de Teror, siempre con el objetivo de que «los visitantes elijan el transporte público frente al privado», señaló Saulo Castro, subdirector general de Global .

«Este año, al caer la romería ofrenda un domingo, esperamos una gran afluencia de gente. Prevemos transportar a más de 68.000 viajeros durante las fiestas», indicó Castro. Además de los dos festejos que más gente acoge Teror, como son la romería ofrenda y el día de las Marías, Global también montará dispositivos para el Festival Joven el próximo jueves 4 de septiembre, para el viernes 5 septiembre con motivo del concierto de Pastora Soler o para el concierto de Macaco entre otros eventos.

«Después de 51 años de experiencia, nuestra forma de funcionar es observar lo que no ha funcionado en años anteriores y mejorarlo de cara a próximas ediciones», puntualizó Castro. Este año el servicio para el 7 y 8 de septiembre, los días grandes de la fiesta de Teror, empezará más temprano respecto a otros años. «Comenzaremos desde las 8 de la mañana del día 7 de septiembre y estaremos funcionando ininterrumpidamente hasta las 00.00 horas del 8 de septiembre. Hablamos de más de 40 horas de servicio», comentó Castro.

Gran parte de los municipios de la isla dispondrá durante los días 7 y 8 de septiembre de rutas directas hacia Teror. En el norte de la isla tanto Guía, Gáldar, Moya, Firgas y Arucas tendrá servicios directos de ida y vuelta. También podrán disfrutarlo los municipios del centro de la isla como Valsequillo, Valleseco, San Brígida o San Mateo. En el sureste de la isla también entran dentro del dispositivo las zonas de El Doctoral, Vecindario, Cruce de Arinaga y Carrizal.

«Sin duda, el dispositivo más importante será el que una la Estación de Guaguas de San Telmo con Teror, además del que se montará en Telde, que también es muy demandado», añadió Castro. Tras los fuegos artificiales que se lanzarán en la madrugada del 7 al 8 de septiembre, Global prevé que salgan unas 3.000 personas a la hora de la villa mariana.

El alcalde del municipio, José Agustín Arencibia, aprovechó para agradecer a la empresa Global, «ya que siempre que les hemos pedido colaboración nos han ayudado con los brazos abiertos. Siempre contamos con ellos porque son un pilar fundamental a la hora de mover a la gente», señaló Arencibia. Además, el alcalde quiso invitar a todos los grancanarios a que se acerquen a Teror, «pero que opten por el transporte público porque no habrán suficientes aparcamientos durante los días que haya mayor afluencia de personas», indicó.

