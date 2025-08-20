Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación de la sexta edición de la Guagua de las Promesas Cober

La Guagua de las Promesas de Global se propone superar su récord en donaciones

«El objetivo para este año es superar las 3.000 promesas y las más de 20 toneladas de alimentos entregadas el año pasado», apunta Saulo Castro, subdirector de Global

Elsa Lantigua

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:16

La Guagua de las Promesas, una iniciativa solidaria de la compañía Global, arranca con su sexta edición. Con motivo de la Fiesta Mayor de Gran Canaria de 2025 se ha marcado el objetivo de alcanzar las 3.000 promesas y superar las 20 toneladas de alimentos donadas el año pasado.

Saulo Castro, subdirector de Global, presentó este miércoles la campaña altruista que convierte cada promesa a la Virgen del Pino registrada en la web en un kilo de alimento para las familias más necesitadas. En la iniciativa, que ya está en marchay durará hasta el 8 de septiembre, puede participar quien quiera.

Cober

«En la edición anterior, gracias a la solidaridad del pueblo canario, recaudamos alrededor de 2.000 promesas que se convirtieron en más de 20 toneladas de donativos», admite. Las cinco ediciones anteriores suman más de 9.000 promesas traducidas en 57 toneladas de donativos.

La Guagua de las Promesas nació en 2020, fruto de la pandemia, cuando las restricciones no permitieron la celebración de la festividad del Pino. «Se intentó transformar las promesas a la Virgen del Pino en kilos de comida», explica Castro.

Las donaciones se harán efectivas una vez el párroco reciba el libro de promesas, subido a Teror en la guagua de Global cuando termine el plazo, y se disponga a los pies de la Virgen del Pino. Posteriormente, el libro quedará expuesto en el Museo Sacro que tiene la propia Basílica.

El recién nombrado alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, reconoce que esta iniciativa se ha convertido en parte de la festividad del Pino. «Cumple un doble objetivo: que las personas mayores, enfermas o que no se puedan acercar a la Villa Mariana puedan hacer su promesa; y contribuir a que las familias vulnerables reciban alimentos a través de las ONG que colaboran», recalca.

El párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, felicitó la iniciativa de Global y agradeció que facilite la subida a Teror en medios públicos. «Este acto engloba la infraestructura, la dimensión solidaria y espiritual, donde la gente puede expresar, agradecer y suplicar a la Virgen tantas cosas que muchas veces no pueden verbalizar».

A la presentación, celebrada en el parque de Santa Catalina con la guagua rotulada con el lema 'Si yo te contara', asistieron el director insular de Transporte, Manuel López, y el gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), Ruymán Santana.

Dispositivo especial para las fiestas

Desde Global han adelantado que toda la flota y la plantilla de la compañía, aproximadamente 300 unidades y 1.000 trabajadores, estarán operativas en el servicio especial para las fiestas de este año desde primera hora de los días 7 y 8 de septiembre.

