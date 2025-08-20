La Virgen del Pino lucirá el manto celeste recién restaurado La última vez que se utilizó esta prenda fue en 1987 | Los deterioros afectaban a la tela con manchas y otros desperfectos

Elsa Lantigua Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:57

La patrona de la Diósesis de Canarias está preparada para las festividades del Pino. Este miércoles el párroco de la basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín de la Coba, reveló que el manto elegido para vestir a la Virgen en las fiestas de este año es el celeste, restaurado recientemente.

La Virgen del Pino lucirá este manto azul, también llamado del Cabildo, desde el 29 de agosto por la tarde hasta el 12 de octubre. El celeste solo se ha lucido en cinco ocasiones, siendo en 1987 la última vez. Pero la simbología insular, los escudos, la riqueza y la historia del manto lo hacen merecedor de volver a lucirse.

El tratamiento de conservación y de limpieza se ha centrado en los deterioros que afectaban a los hilos y a la tela del manto, encargado al taller sevillano CYRTA (Conservación y Restauración de Tejidos Antiguos).

Historia del manto azul o del Cabildo

La historia de esta manto data de 1962, cuando el Cabildo de Gran Canaria, presidido por Federico Díaz Bertrana, anunció que para visualizar el cincuentenario con un símbolo que emocionara al pueblo grancanario, la institución regalaría un manto en ofrenda a Nuestra Señora del Pino.

El manto fue encargado al Císter de Breña Alta; convento fundado el 27 de mayo de 1946 con 12 monjas que partieron del Císter terorense; y en el mismo se estuvo trabajando con licencia del obispo de la diócesis nivariense durante dos años con luz durante la noche y embadurnando con velas para facilitar el bordado con el hilo de oro que llegaba desde Valencia.

Estuvo terminado en 1964, cuando el Cabildo tenía la intención de inaugurar la Casa Museo pese a la oposición del obispo. Por ello, el manto quedó guardado en el Císter de Teror, donde permaneció hasta la bajada del camarín el 6 de septiembre de 1967.

El manto de los pinos, otra joya restaurada

En septiembre de 1778 el rey Carlos III proponía al Obispado de Canarias al cisterciense Fray Joaquín Herrera de la Bárcena –llegaría a la isla unos meses más tarde- y fue el que regaló a la imagen el llamado «Manto de los Pinos», elaborado en tisú blanco (tela de seda entretejida con hilos de oro o plata), con pinos bordados en seda en colores verde y marrón.

El manto se confeccionó en talleres valencianos y estrenado en la víspera del Corpus del año 1785, en la Bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas (entre el 6 de abril y el 8 de junio de dicho año) por la falta de agua, el pulgón, la alhorra y el temor a la llegada de la peste desde la costa de África.

Desde entonces ha sido uno de los mantos más utilizados en la vestimenta de la Virgen, que lo ha lucido en muchas ocasiones, como en 1981 (por el Año Mariano y el Medio Milenio de la Aparición) o en 1983 (con motivo de los 200 años de la muerte del obispo donante) en que también fue trasladada al Convento del Císter de la Villa. Se le puso por en el año 2003 y se retiró del turno de mantos hasta que en las fiestas de 2014 fue vestida nuevamente con el mismo y se reincorporó a este grupo de vestimentas de fiesta de Nuestra Señora del Pino.

Ahora, a pesar de no presentar el mismo deterioro que el celeste no estaba en disposición de vestir, por lo que ha sido restaurado por el mismo taller de sevilla. El párroco afirma que los mantos y trajes estarán expuesto en el Museo Diocesano de Arte Sacro para todos los que quieran apreciarlos de cerca.