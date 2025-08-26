Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen del Pino luce sin su manto. C7

La Virgen del Pino se expone sin su manto hasta el 28 de agosto

Fieles y peregrinos podrán visitarla en la franja horaria de 16.00 a 20.00 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Martes, 26 de agosto 2025, 15:15

Desde el pasado lunes hasta el jueves 28 de agosto, los fieles y visitantes podrán contemplar la imagen de La Virgen del Pino sin su manto, siguiendo las recomendaciones de conservación de los expertos, que aconsejan airear la talla de madera.

Como cada año, la basílica de Nuestra Señora del Pino abre sus puertas para ofrecer esta oportunidad única. El horario de visita es de 16.00 a 20.00 horas. Además, el Museo de Arte Sacro también estará abierto al público, e incluye la visita a la talla de la Virgen.

Este recorrido está disponible hasta el viernes 29 de agosto, en horario de 10.30 a 14.30 horas. La entrada tiene un coste de 2 euros.Durante estos días, también se ofrecerán visitas guiadas al Museo y la Torre, así como visitas nocturnas especiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  3. 3 Majestuosa UD
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  6. 6 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  7. 7 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  8. 8 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  9. 9 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Virgen del Pino se expone sin su manto hasta el 28 de agosto

La Virgen del Pino se expone sin su manto hasta el 28 de agosto