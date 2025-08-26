La Virgen del Pino se expone sin su manto hasta el 28 de agosto Fieles y peregrinos podrán visitarla en la franja horaria de 16.00 a 20.00 horas

Desde el pasado lunes hasta el jueves 28 de agosto, los fieles y visitantes podrán contemplar la imagen de La Virgen del Pino sin su manto, siguiendo las recomendaciones de conservación de los expertos, que aconsejan airear la talla de madera.

Como cada año, la basílica de Nuestra Señora del Pino abre sus puertas para ofrecer esta oportunidad única. El horario de visita es de 16.00 a 20.00 horas. Además, el Museo de Arte Sacro también estará abierto al público, e incluye la visita a la talla de la Virgen.

Este recorrido está disponible hasta el viernes 29 de agosto, en horario de 10.30 a 14.30 horas. La entrada tiene un coste de 2 euros.Durante estos días, también se ofrecerán visitas guiadas al Museo y la Torre, así como visitas nocturnas especiales.

